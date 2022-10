Nicole Aldana se confiesa: ¿Es creída y se le subieron los “humos” en Dancing with the Stars?

Nicole Aldana asegura que mucha gente se hizo un concepto errado de ella durante el programa de baile. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Para muchos televidentes, la exparticipante de Dancing with the Stars Nicole Aldana resultó ser muy creída o al menos ese fue el concepto que se hicieron de ella durante el desarrollo del programa.

De hecho, algunos de sus seguidores en Instagram le pasan preguntando que si eso es verdad, como mucha gente lo comenta, por eso se tomó unos minutos para aclararles la duda.

“Pues sí, ahora en redes sociales mientras estuve en el programa si se dio mucho este tema entre algunas personas, porque en realidad los que me conocen saben que yo no soy así. Cuando ya me conocen saben que soy una persona normal como todas, yo no veo a la gente debajo del hombro ni nada y tampoco me creo más. La respuesta es no, no soy creída”, mencionó en un video.

La exparticipante de Dancing dice que por los gestos de su cara la gente se cree que es muy creída. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Además, asegura que mucha gente se hace ese concepto de ella por solo ver los gestos de su cara y porque no la conocen personalmente, si no sería todo lo contrario.

“Lo que he dicho siempre, y que me ha pasado durante años, es que la gente al verme la cara, si usted me ve así seria, y si yo vuelvo a ver seria, o sea, como que por mi cara no sé, mi gesto de la cara, creen que soy así, pero vieras que no, cero, cero. Soy una persona normal, Dios conoce mi corazón, mi familia y mis amigos me conocen, entonces, para nada. No se crean esos chismes”, mencionó.

A la exbailarina y modelo le tocó salir eliminada en la semifinal del programa y por los gestos de su cara, además por las declaraciones que dio después, se notó que quedó disconforme con la decisión del jurado, pues para ella su nivel de baile fue superior a los que llegaron a la final.