Nicole Aldana sobre la final:”Yo tenía que estar ahí porque hay otros que no bailan mucho”

Javi y Nicole se jalaron presentaciones muy buenas en Dancing with the Stars. (Lilly Arce Robles.)

Nicole Aldana se quedó a las puertas de la gran final de Dancing with the Stars y aunque terminó satisfecha con todo lo que hizo junto con Javier Acuña en la pista, asegura que si en la decisión de seguir se hubiera tomado en cuenta el baile, ella estaría dentro de las cuatro finalistas.

La exchica A Todo dar no se guardó nada y reafirmó las palabras que dijo Javi en el “Ojo de Dancing” de que consideraba que Niky baila mucho más que algunos finalistas, en específico las dos chicas, Kimberly Loaiza y Lorna Cepeda.

“No sé qué pasó, si es por baile yo sinceramente tenía que estar ahí (en la final) porque hay otros que no bailan mucho que digamos y están en la final, yo siento que ellos (la producción y el jurado) querían que otros estuvieran ahí”, señaló en entrevista con La Teja al finalizar su participación.

Al consultarle sobre quiénes piensa que son esos que no merecían llegar a la final, mejor rehuyó a la pregunta. Aunque sí dijo quiénes sí merecen estar en el último programa.

“No digo nombres porque no quiero que se resientan, pero es un programa, es un show y ellos lo acomodan como ellos quieran, entonces ni modo. Tengo dos parejas, Kimberly y Mau. Ella hizo un trabajo muy bonito, baile superbién y tiene mucho apoyo del público y Mauricio ya sabemos que baila demasiado, entonces entre ellos dos está eso”, comentó.

Es decir, no hay que sumar y restar mucho para darse cuenta que ella piensa que el puesto de Joaquín Yglesias o el de Lorna Cepeda era suyo.

Recordemos que Nicole estuvo en medio de algunas polémicas, pues se decía que no tenía buena relación con la mayoría de las estrellas, aunque ella siempre defendió que no era verdad.

A pesar de la desazón, Aldana dijo que disfrutó el programa de principio a fin.

“Estaba preparada porque sabía que podía pasar, dije que iba a disfrutar este programa al máximo porque sabía que podía ser el último y así fue, estuve tranquila, en el reto me puse un poco nerviosa, pero es porque ya creía que me iba a ir.

“Me siento contenta, agradecida por la oportunidad, por todo lo que logré y aprendí con Javi, nunca me imaginé que podía llegar a hacer esos bailes tan bonitos y de verdad que siempre me esforcé, fui muy disciplinada y lo di todo, por eso agradezco a la gente y a mi familia por el apoyo de siempre”, señaló.

Para Aldana, los jueces veían algo más que baile. (Lilly Arce Robles.)

“La experiencia fue increíble, volver a la televisión fue muy lindo, si se diera una oportunidad de un proyecto en tele me encantaría, me dejó amistades y lo que aprendí en baile. Yo no quería que terminara porque bailar me encanta, pero sabía que en algún momento iba a pasar”, agregó la guapa empresaria.

Niky dijo que se dedicará a descansar por unos días y pronto se reincorporará al negocio que tiene junto con su hermana Nadia.