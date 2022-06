Nicole Aldana se quebró una costilla y tendrá que cuidarse para seguir en Dancing with the stars

Nicole Aldana y Javier Acuña tendrán que tener mucho cuidado por la lesión de ella. (Rafael Pacheco Granados)

Los participantes de Dancing with the stars están apenas preparando la segunda presentación de esta temporada y las lesiones están haciendo de las suyas.

Esta vez, le tocó el turno a Nicole Aldana, quien se fracturó una costilla hace varios días y volvió a resentir el domingo, durante el baile que tuvo con Javier Acuña.

La lesión se dio en el momento de los ensayos, pero con los meneos de ese día, la cosa se puso más grave.

“Me han ayudado bastante las terapias, pero el dolor no se me ha ido, el domingo con la presentación me dolió mucho más y pasé una mala noche”, le contó Aldana en De boca en boca.

A Nicole le hicieron placas el lunes y se reveló que tiene una fractura en su doceava costilla, la cual le ha complicado las cosas en estos días. Sino se cuida bien, podría poner en peligro su continuidad en el programa.

“Es como un cólico, pero muy fuerte porque me punza con ciertos movimientos, es como un jalón”, aseguró.

Javier Acuña, compañero de Nicole, dijo que buscará otras opciones para no lastimarla.

“No me estresa tanto porque siempre todo se puede solucionar, hay cargadas que se pueden cambiar por otras, lo que importa es que ella se sienta bien para que en el momento en que la competencia se ponga más difícil ella esté lista para cualquier reto”, señaló al programa del 7.

Esta no es la primera vez que a una estrella le ocurre una lesión de este tipo en el programa.

Una de las que la sufrió fue Marcela Negrini, quien participó en la primera temporada y se tuvo que retirar en la sexta gala porque el dolor era insoportable.

La modelo asegura que la continuidad de Nicole depende de cuánto pueda aguantar el dolor porque sabe que con los movimientos constantes, el padecimiento se puede ir agravando.

“Depende del umbral del dolor que tenga ella, el mío es muy alto, incluso el médico me decía que para él era imposible lo que yo hacía porque tenía una costilla quebrada y la otra fisurada, fue bastante difícil porque pueden complicarse los otros órganos. Por eso fue que yo dejé de bailar porque me volví a lastimar. Es muy duro, depende de cuánto aguante ella, yo como soy mula hago cualquier cosa, pero lo lamento mucho por ella”, afirmó Negrini a La Teja.

De hecho, después de nueve años de haber concursado, Marce todavía tiene secuelas de su lesión y a veces siente la molestia en la costilla que se quebró.

Marcela Negrini bailó con David Hernández pero salió lesionada. Foto de Diana Mendez (Diana Mendez Arias)

Otra.

Aparte de Nicole, otra que la está pasando mal es la bailarina Lucía Jiménez, quien sufrió un corte en su pie derecho.

Luchi contó que se rajó el pie porque lo metió dentro de un ventilador mientras practicaba una cargada, eso sí, especificó que no fue Joaquín Yglesias el culpable.

La campeona mundial de salsa ha tenido que ensayar con una bota, pues de momento, es el único zapato en el que le entra el pie, debido a lo hinchado que lo tiene.