Gaby Jiménez: “Si Marcel estaba ahí (en Dancing) es porque es especial para mí”

Gabriela Jiménez corrió a saludar a su amor apenas terminó el programa. (Rafael Pacheco Granados)

La periodista Gabriela Jiménez ya no esconde que el delantero cubano Marcel Hernández es una persona muy especial en su vida.

Por eso, el brumoso fue uno de los invitados al debut de la moncheña en la primera gala de la sétima temporada de Dancing with the stars, este domingo.

Gaby todavía no se atreve a dar grandes detalles de su relación, pero aclara que si su familia lo conoce, comparte con él y ella en su momento con la de Marcel, es porque el asunto es serio.

La bella comunicadora habló con La Teja este lunes y nos contó cómo se sintió en la pista con el apoyo de su amor.

Gabriela Jiménez voló en su presentación de samba con Kevin Vera. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cómo se sintió en ese debut en la pista?

Fue superemocionante, lleno de adrenalina, de hecho, nunca antes había vivido algo así, porque uno mismo se presiona, la gente, la música, las luces, la coreografía, lo hacen pensar en muchas cosas y en muy poco tiempo, en un minuto y medio usted tiene la oportunidad y tiene que salir bien, entonces fueron muchas emociones en un día de hacer algo que nunca he hecho.

Por dicha al final todo salió como habíamos ensayado, Kevin me felicitó, ya salimos de eso y ahora espero que los próximos días no sean tan estresantes, porque sí pasé muy preocupada, ya que yo soy muy perfeccionista.

-¿Esas sensaciones son comparables con la primera vez que salió en cámaras como periodista?

Puede ser que sí, es algo similar, porque uno piensa en todo lo que ven los demás y quiere hacerlo bien. Más bien mucha gente me ha dicho que los jueces me trataron muy mal y me tenía que ir mejor, pero yo digo que ellos son los que saben y hay que respetarlos.

Marcel Hernández se comportó como un novio bastante atento. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué le dijeron sus seres queridos?

Para ellos fui la mejor, la perfecta, me están motivando mucho, mis papás vinieron desde San Ramón y se fueron casi a la medianoche para allá, pero estaban muy emocionados.

-¿Sintió presión extra por el hecho de confirmar su relación con Marcel Hernández?

No, la verdad es que nosotros solamente nos apoyamos el uno al otro, aunque no haya cámaras de por medio. Él llegó a apoyarme al cien, así como lo hago yo. Si él está ahí (en Dancing) es porque es especial para mí.

-¿Se liberó al hacerlo público?

Mucha gente cree que es chisme solo porque no subimos cosas a nuestras redes sociales, pero nosotros tenemos una vida supernormal y era obvio que en momentos especiales de cada uno, ahí íbamos a estar.

-Pero, ¿sí entiende que la gente y los medios nos interesemos porque son figuras muy conocidas y a las que les está yendo muy bien?

A la mano de Dios, ojalá que a cada uno en los proyectos que tenemos nos vaya muy bien, el de arriba se encarga de todo y si hay personas tan lindas que se emocionan y nos motivan, para nosotros es muy importante.

Ese beso (con mascarilla de por medio) terminó de liquidar cualquier duda de su amor. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Cuánto tiempo llevan?

Después les cuento, él y yo no hemos hablado como para hablar más de nuestra relación. Cuando lo hagamos, creo que podríamos dar más detalles.

-¿Qué le pareció la foto que le sacamos?

Una foto normal, estaba compartiendo con mi familia y él estaba ahí también, había que agradecerle a la gente que amamos y que están ahí para apoyarnos.

-En Dancing hay una gala en donde invitan a los familiares de las estrellas, ¿le gustaría que Marcel llegara a bailar?

(Risas) Todo depende del futuro futbolístico de él, pero es una posibilidad, porque a él le gusta mucho el baile.

-¿Qué tiene Marcel que la cautivó?

Son muchas cosas, pero después le cuento, en una no podría describirla.

-¿Se siente feliz?

Sí, claro.

-Esta pregunta es para la Gaby pareja y no para la periodista, ¿cómo ve la final del jueves?

(Risas) No, no le puedo contestar así, la verdad es que quiero que gane el mejor, Cartaginés tiene una larga tarea, tienen que llegar muy mentalizados y concentrados porque Alajuelense tiene la mesa servida para el gran banquete y festejar. La Liga es favorito y creo que la localía le da un paso de ventaja.