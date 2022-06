Periodista Gabriela Jiménez: “Un saludo a Marcel (Hernández), un besote, un besote”

¡Ay, el amor!, que por más que se quiera ocultar, cuando es real, no hay forma de hacerlo.

Sino que lo diga la periodista Gabriela Jiménez, quien poco a poco va cediendo a ese hermoso sentimiento y ya no esconde lo que siente por el delantero del Cartaginés, Marcel Hernández.

[ Periodista Gabriela Jiménez habría acompañado a Marcel Hernández a Cuba ]

Aunque ha sido muy quitadilla para hablar del tema, por primera vez Gaby hizo público que existe algo con el cubano.

Lo demostró en una transmisión en Instagram que realizó junto con su pareja en Dancing with the stars, Kevin Vera.

Gaby Jiménez le mandó un besito a Marcel Hernández. Instagram.

Casi al final de la conversación Gaby mandó saludos para todas las personas que los veían, y cuando la ramonense vio que se conectó su amor, de una vez le mandó un mensaje especial.

“Un saludo para Marcel, que está por ahí conectado, un besote, un besote”, dijo Gaby sin pena alguna, mientras le mandaba los besotes.

Durante la transmisión, Gaby recibió muchos comentarios y preguntas sobre la participación de Marcel en la final nacional contra Alajuelense.

Incluso, la cuenta de TD Más le dijo que ya está en la final en fútbol, ahora le toca a ella llegar a la misma en el programa de meneos.

Ahora que empieza Dancing with the stars, la vida de Gabriela estará más que expuesta, por lo que no sería nada raro que se haya cansado de nadar contracorriente y decidiera abrirse un poco un más.

[ Periodista Gabriela Jiménez disfruta el Caribe sur... adivinen con quién ]

Al final, su relación con el cubano es más que evidente, pues se sabe que no llevan poco saliendo, la cosa ya iría por más de un año.

Recordemos que la pareja se fue a Cuba hace un par de meses a visitar a la familia del futbolista, una vez que se resolvió el tema judicial que impedía al delantero salir de Costa Rica.

Habrá que ver cuándo se deciden a dar una entrevista, pero es un hecho que eso está más cerca que nunca.