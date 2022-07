Nicole Aldana tuvo que cambiar varios hábitos para aguantar el ritmo de Dancing with the Stars

Nicole Aldana baila en la competencia junto al bailarín Javier Acuña. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Nicole Aldana siempre quiso participar en Dancing with the Stars, pero jamás imaginó que formar parte de este programa la llevaría a hacer varios cambios a nivel personal y mucho menos que andaría con sus piernas todas moreteadas.

La exmodelo confesó que años atrás la producción de Teletica la invitó a la competencia de baile, pero que fue hasta ahora que se pudo acomodar con el cuido de sus hijos y la administración de la tienda Aldana Boutique, que por ahora solo su hermana Nadia atiende.

La guapa empresaria reconoce que el reto de bailar cada domingo por una puntuación no ha sido nada fácil y que pese a que ya sabía lo que es estar en un programa en vivo todavía se la siguen comiendo los nervios.

“No me imaginaba que fuera tan difícil en ciertos momentos, dependiendo de lo que pase, y salir a esa pista tampoco es nada fácil, se suman los nervios, uno solo piensa que tiene que hacer bien las cosas, que si me equivoco, que si me caigo o me resbalo, son muchas cosas”.

“Yo me hago una terapia interna de oración y hasta voy a la pista y ahí hago otra oración y todo, todo eso me ha servido, a parte de decirme cosas lindas para que se me vayan todos esos nervios”, confesó.

Nicole mencionó que se la pasa haciendo sorteos en sus redes sociales para que la apoyen y voten por ella. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Pero ahora lo que la tiene más preocupada es que con tanto ensayo ha bajado dos kilos por lo que tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios para no enfermarse.

Antes solo acostumbraba comer ensaladas y algo más, pero ahora le tocó volver al arroz y los frijoles, y a comer más seguido para no desmayarse.

“Como es tanto cardio en los ensayos mi cuerpo no está acostumbrado, entonces he bajado mucho de peso, pero ya estoy comiendo más y como de todo. Antes de Dancing me cuidaba un poco con la comida, pero ahora tomo suplementos, me hago un buen casado, porque antes solo comía como ensalada y un carbohidrato y ya, pero ahora como todo el día y ahí vamos, esperando no bajar más”, contó.

Dolores disminuyeron

Durante los primeros ensayos la chica exA todo dar se fracturó una costilla que por poco y la saca del programa, pero según contó casi no siente dolor.

“Lo de la costilla me preocupó muchísimo, de verdad que sí sufrí. Hubo un lunes que yo lloré todo el día porque pensé que ya me iba a tener que salir, porque me acordé lo de Marcela Negrini, que ella se salió por la lesión, yo pensaba de todo, fue horrible. Pero gracias a Dios y a todos los procedimientos que me hicieron, los medicamentos, la terapia, se me curó y fue como mágico porque ya no me duele nada, es como lo mínimo, antes sentía como un punzón”, explicó.

El apoyo de su familia para ella es muy importante por eso ellos siempre van a verla al estudio Marco Picado. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Nicole reconoce que sin el apoyo de su familia, en especial de su esposo, Mauricio Montero, quien no se ha perdido una sola gala en el estudio, no hubiera aguantado tanto en la competencia.

Además, agradeció a sus hermanas Nadia y Natasha, quienes son las que se pasan inventando sorteos en las redes sociales para que el público vote por ella y así no volver a sentencia.

“En mis redes voy a hacer cositas para que la gente se incentive más a votar para sentir ese apoyo. La gente siempre dice, ‘Ay, nos encanta sus bailes’, ‘no me parecen las calificaciones de los jueces’, pero uno dice, ‘qué raro, ¿por qué salí sentenciada?’, pero bueno, ya nos estamos preparando fuerte para no ir a reto de nuevo”, agregó.