Nicole Aldana ya tiene a su sucesora en la pista de baile

Nicole Aldana se dio a conocer en la televisión nacional bailando en el desaparecido programa A todo dar y el año pasado demostró en la pista de Dancing with the Stars que lo suyo todavía sigue siendo el baile.

Ese gusto por el movimiento de caderas y de destacar en una pista de baile se lo heredó muy bien a su hija Mía Montero, quien es toda una campeona en gimnasia rítmica.

Según contó la empresaria y modelo, su pequeña ganó el primer lugar en todas sus rutinas en el Campeonato Nacional Individual de Gimnasia Rítmica en el que estaba participando junto a su academia.

“Mi felicidad es inmensa, ya que detrás de esto se llevan muchas horas de entrenamiento, sacrificio, lucha y más. Estoy muy orgullosa de ella. Compitió en manos libres, aparato cuerda y aro, en todas ganó el primer lugar. Se llevó 4 medallas de oro”, contó en su cuenta de Instagram junto a una foto donde salen mostrando las medallas.

Definitivamente, la pequeña Mía tiene de quién sacar esos dotes de bailarina, pues aunque su madre no logró ganar el trofeo de la sétima temporada de Dancing with the Stars, sí dio bastante pelea y logró llegar a las última galas.