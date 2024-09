Nicole Carboni ahora sí les tiró fuego al Miss Universe Costa Rica y a Karina Ramos

Nicole Carboni le tiró al Miss Universe Costa Rica 2024 una semana después de finalizado el concurso de belleza.

Nicole Carboni esperó que pasaran los días para tirarle con todo a la organización del Miss Universe Costa Rica y al personal de canal ¡Opa! luego de no ganar la corona la semana pasada.

La modelo, quien quedó entre las cinco finalistas, hizo un en vivo en su cuenta de Instagram este martes por la tarde en el cual también le tiró a la exmiss Costa Rica Karina Ramos.

La ojiverde primero criticó que le pareció extraño que los jueces --aparentemente-- no estuvieran haciendo anotaciones durante la gala final, lo que la hizo pensar que ya la organización tenía elegida a la ganadora desde meses atrás.

De hecho, mencionó que ya ella sabía desde antes que no iba a ganar la corona y que por eso solo se dedicó a disfrutar la gala.

“Lo que sí se me hizo raro y quizá varios lo notaron en ese momento, al menos yo lo noté porque estaba pegadita al lado de ellos cuando me llamaron al top es que nunca los vi como anotando, verdad, una hoja de puntajes como lo hacen en todos los certámenes que deliberan, se me hizo demasiado extraño porque nunca los vi deliberar”, dijo.

Carboni además señaló que no tiene nada contra Elena Hidalgo, la ganadora de la corona, pero que a su parecer debería mejorar en pasarela y que se notaba que ya se sabía de memoria la respuesta de la pregunta que le hizo el jurado.

“Si creo que la respuesta de Elena sonó como si la hubiera ensayado antes o hubiera visto antes”, expresó.

Fue en este punto donde aprovechó para tirarle a Karina Ramos, pues según dijo, ella fue la que preparó en pasarela a Hidalgo, y a su parecer lo hizo mal.

“Elena puede contar conmigo cuando ella quiera para darle clases de pasarela (...). Lo que sí me sorprende es que la que preparó a Elena en pasarela fue Karina Ramos, se supone que Karina Ramos tiene su academia y es profesora de pasarela, pero siento que no supo prepararla nada bien en pasarela en todos estos meses, entonces para mi gusto quizá Elena tuvo una mala preparadora en pasarela”, añadió en la transmisión.

Nicole se dedicó a contestar algunas preguntas de sus seguidores sobre el certamen y, entre muchas cosas también dijo que no piensa volverse a inscribir en el Miss Costa Rica mientras esté en manos de Teletica o de ¡Opa!