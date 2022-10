Nicole Carboni explica por qué abrió un canal de YouTube

Nicole Carboni sorprendió durante esta semana al anunciar que en los próximos días abrirá su canal de YouTube, en donde prometió fuego, pues, a diferencia de Facebook, una vez que se sube una grabación a esta plataforma, cuesta mucho que se la bajen.

Nicole Carboni la pasa riquísimo en la playa. Instagram.

La guapa y polémica modelo lleva varios días con su cuenta de Facebook suspendida, debido a que la castigaron por alguna de sus filozas publicaciones y, por eso, optó por otro espacio desde el cual lanzar sus pedradas.

“Son muchos años que mucha gente me lo pedía, esta vez me animé porque ya me ha pasado que cada vez que publico un tema quizá algunas figuras públicas sienten incomodidad y no les gusta que les saquen sus verdades y por ello buscan borrarme las publicaciones. Muchas veces lo logran y la gente se queda con la duda de qué habré puesto.

En YouTube uno no tiene que poner censura, uno puede sacar la verdad y es muy difícil que manden a bajar un video en un canal, así como la gente de la argolla usa los programas de televisión para atacar a otras personas, yo decidí abrirlo para que ellos no puedan bajarme las cosas y que la gente sepa la verdad que tanto ocultan esas figuras públicas. Se va a hablar de temas políticos, sociales, delitos, farándula, también rutinas de ejercicios y más”, aseguró a La Teja.

Nicole Carboni inició en concursos para adolescentes. Facebook.

Nico dijo que no será nada muy producido, porque para ella lo importante es dar el mensaje que tiene. Todavía no sabe cada cuánto sacará un video, todo depende de lo que vaya pasando en Tiquicia con las cosas que ella cree relevantes y que se deben saber.

Natalia Rodríguez se prepara para su tercer Mundial y esta vez no irá sola

“He visto que a la gente se le hace fastidioso ver publicaciones largas y sé que son mucho más fáciles expresándolas en un video, que en algo escrito. Además, puedo abarcar muchos temas en un solo video, creo que va a ser más entretenido para el público”, agregó.