Nicole Carboni tiró fuego contra Elena Hidalgo, Karina Ramos y el Miss Universe Costa Rica

Nicole Carboni aún no cierra el capítulo del Miss Universe Costa Rica y sigue tirándole a la organización.

Nicole Carboni aún no cierra el capítulo del Miss Universe Costa Rica, pues una vez más, decidió tirarle con todo a la organización, así como a Douglas Sánchez, Karina Ramos y a criticar a la misma Elena Hidalgo, ganadora de la corona este año.

La modelo y exparticipante de este mismo certamen hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que inició diciendo que “Costa Rica aún está en pañales” en cuanto a la preparación de las reinas que envían a Miss Universo.

Ella estuvo presente en las actividades previas y durante la realización del Miss Universo, que se realizó en México el pasado 16 de noviembre, y aseguró que no recibió comentarios positivos de la candidata tica Elena Hidalgo.

De paso, aprovechó para tirarle, una vez más, a la exmiss Costa Rica, Karina Ramos, con la que nunca se ha llevado bien.

“Lamentablemente, de Costa Rica no me comentaron cosas buenas, a pesar de intentar apoyarla en su momento, dijeron que en los ensayos estaba con el celular, se pasaba equivocando en las coreografías, que tenía poca conversación, tanto en español como en inglés, falta de carisma de reina durante la concentración. Además, de escuchar a directores de otros países mencionar su mala pasarela. Es decepcionante luego de tanto apoyo escuchar a Elena decir que solo fue apoyada por Karina Ramos. Elena fue apoyada por varias reinas y excompañeras y, aunque ahora lo niegue, solo porque coincidieron que no estaba bien preparada, ella sí fue apoyada. Quizá a Elena no le gusten las críticas constructivas y prefiera quedarse solo con los malos consejos de Karina”, publicó.

Elena Hidalgo, Miss Universe Costa Rica 2024, no logró clasificar ni al top 30 del Miss Universo. (IG Miss Universo )

También habló de Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica y esposa de Carlos Valenciano, dueño de canal ¡Opa!, luego de ver una entrevista que ella le dio a Douglas Sánchez el pasado viernes 22 de noviembre en su noticiero.

“Me sorprende como una directora nacional le permita a su reina nacional opinar mal de la organización de Miss Universo, y ambas se rían de otras candidatas y de los comentarios que hacía Douglas también. Yessenia es la jefa del canal con su esposo, ella es la que da la orden de hacer este tipo de programas y es la que da permiso que su reina y sus trabajadores se expresen así, dejando a Costa Rica mal vista a nivel internacional, ni Gabriela Alfaro se prestó a esto y mantenía un perfil bajo”, escribió.

Además, recalcó que si no se les da la debida preparación a la reina la corona del Miss Universo estará cada vez más difícil de alcanzar.

Carboni ha intentado en dos ocasiones ganar la corona de Miss Costa Rica para ir al Miss Universo, pero no ha podido y esta vez asistió como parte de la organización de Miss Universo Nueva Zelanda, al portar el gafete de su directora Josh Yugen Yugen.