Nicole Carboni dice que Douglas Sánchez le faltó el respeto durante el Miss Universe Costa Rica

Nicole Carboni participó en el Miss Universe Costa Rica 2024, pero no logró ganar la corona.

Nicole Carboni hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde no solo le tiró a la organización de Miss Universe Costa Rica y a Karina Ramos, sino también al periodista Douglas Sánchez, del canal ¡Opa!

La excandidata a la corona de este concurso de belleza, propiedad precisamente de ¡Opa!, aseguró que el presentador y director de Central Noticias le faltó el respeto y dijo todo lo que pensaba de él.

“Hay mucha gente de la organización que me cayó superbién, que siempre fueron personas muy genuinas y muy buenas conmigo, sin embargo, siento que hubo otras que nada más me trataron bien para que yo no hablar mal de ellos o atacarlos luego y a mí no me gusta mucho la gente hipócrita, sin embargo, no les iba a faltar el respeto y no me gusta la hipocresía como tal y sí me llegaron a faltar el respeto gente que trabajaba en el canal. Como dije, Douglas Sánchez, dándole ‘like’ a la gente que comentaba mal de mí”, expresó.

La exparticipante también aseguró que le pareció --en palabras que no vamos a reproducir-- de mal gusto la broma que le hizo Sánchez a Elena (Hidalgo) en su programa cuando le dijo: “usted se fijaría en alguien como yo”.

“Como muy fuera de lugar, como que se siente el último queso, como que con esas cosas no se vacila y más siendo ella una mamá y reina”, añadió Carboni.

LEA MÁS: Nicole Carboni ahora sí les tiró fuego al Miss Universe Costa Rica y a Karina Ramos

La modelo también le dijo que no se le olvidara que él es el presentador de un canal de noticias y que esa no es la actitud para dirigirse a una entrevistada, mucho menos ponerse a pedirle un beso.

Nicole Carboni le tiró a Douglas Sánchez

“Hay cosas sí se deberian de vacilar, pero en otras como que no”, mencionó.

Carboni además dijo en la transmisión que ella siente que el canal ¡Opa! la eligió entre las 13 finalistas del Miss Universe Costa Rica para tener raiting, porque a su parecer la reina ya la habían elegido desde antes de gala final.

Douglas Sánchez estuvo presente en el Miss Universe Costa Rica 2024. Foto: Lilly Arce

LEA MÁS: Douglas Sánchez puso nerviosa a la miss Universe Costa Rica al preguntarle si “andaría” con él

“Yo siento que Marisol (Soto) ya había elegido la ganadora antes. Y para mí la ganadora era Kelly (Ávila) porque la vi muy bien preparada”.

La Teja le preguntó a Douglas qué opinaba de las declaraciones de Carboni y esto fue lo que nos respondió: “No tengo idea de qué comentarios, nunca participé de la organización, no tuve relación con ninguna candidata. Mi rol fue presentar a las finalistas y recuerdo que ella estaba”.