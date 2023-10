Nicole Roper: “Me sentía fea, me enfrenté a miradas hirientes de la gente a mi alrededor”

Nicole "Coco" Roper abrió su corazón para contar una de la situaciones que le ha tocado vivír. Instagram

La influencer Nicole Roper, mejor conicida como Coco, abrió su corazón para contar qué fue lo más duro que vivió desde que la diagnosticaron con cáncer y a qué ha tenido que hacerle frente.

En su cuenta de Instagram compartió un video de ella bailando, mostrando la colostomía (bolsita para darle salida al colon).

Recordemos que ella, para salvar su vida, se sometió a una círugía de ileostomía, ya que había recibido extensos daños de radiación por su tratamiento contra el cáncer cervical, de manera que ahora vive con esa bolsita para las heces.

En el video, Roper escribió: “2020 un año que cambió mi vida para siempre, fui diagnosticada de cáncer, me hicieron múltiples cirugías, me hice la cirugía de ileostomía. Cuando volví a casa me enfrenté a un tipo diferente de batalla, me veía en el espejo y no podía reconocerme a mi misma. No solo me sentí disgustada y fea, sino que me enfrenté a las miradas y los comentarios hirientes de la gente a mi alrededor”, escribió.

Pese a esto, la joven valiente se enfocó en su aceptación y amor propio.

“Me tomó dos años y un total de tres bolsas para llegar donde estoy hoy; un lugar de autoceptación y amor propio. Me di cuenta que mi valor no se define por cuantas bolsas tengo, vivimos en una sociedad que a menudo lucha por aceptar lo ‘diferente’ pero fracasa enormemente”, agregó.

A pesar de todas la difíciles situaciones por las que Coco han pasado nunca se ha dado por vencida, más bien ha sido una fuente de inspiración para muchas personas, por su manera positiva de ver la vida.

Fue por eso que le dejó un lindo y positivo mensaje a sus seguidores: “Desafiemos juntos los estándares sociales y formemos un mundo donde la belleza se defina por la autenticidad, compasión y la inclusión, porque la verdadera belleza está dentro de ti”.