Nieta de Tía Florita ya disfruta del gran premio que se ganó; muchos la envidiarán

Daniela Echandi, hija mayor de Viviana Muñoz y nieta de la querida Tía Florita, comenzó este miércoles la aventura de uno de los premios más soñados para cualquier amante del fútbol.

La joven fue la ganadora de un sorteo organizado por un banco, cuyo premio incluía un viaje doble para asistir a la gran final de la UEFA Champions League 2026, que se disputará este sábado en Budapest.

Viviana Muñoz junto a sus hijas Bárbara (izq.) y Daniela. Fotografía: Instagram. (Redes/Instagram)

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Daniela Echandi viajó muy bien acompañada

Echandi salió rumbo a Europa este miércoles y decidió compartir parte de la emoción del viaje en sus redes sociales.

“Budapest, te veo pronto”, escribió Daniela poco antes de abordar el avión que la llevaría a la capital húngara.

La joven no viajó sola, pues eligió como compañero de aventura a su cuñado, el médico guatemalteco Fernando Rodas, esposo de su hermana Bárbara.

Fiel a su estilo relajado y divertido, Daniela incluso vaciló con la decisión que tomó.

“Mi compañero de viaje. Les recomiendo tener una cuñada como yo en sus vidas”, comentó.

Daniela Echandi volará con su premio hasta Hungría. Fotografía: Instagram Daniela Echandi. (Instagram/Instagram)

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La final más esperada del fútbol europeo

La UEFA Champions League es considerada una de las competencias deportivas más importantes y seguidas del planeta, por lo que el premio que ganó Daniela seguramente despertará la envidia de muchísimos fiebres del fútbol.

La gran final se jugará este 30 de mayo en el Puskás Arena y enfrentará al Paris Saint-Germain contra el Arsenal.