Viviana Muñoz reveló por qué tomó la triste decisión de dejar su casa tras la muerte de su esposo

La chef Viviana Muñoz compartió detalles sobre su proceso de duelo tras la pérdida de su esposo, Carlos Echandi, durante su participación en el pódcast Desde el alma, con Lizeth Castro.

En conversación, la también empresaria explicó cómo vivió los días posteriores a la despedida, marcados por emociones intensas y decisiones difíciles.

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El momento de la despedida

Viviana recordó cómo enfrentó el momento final con una actitud de aceptación y gratitud, tras más de tres décadas de vida juntos.

Viviana Muñoz perdió a su esposo el año anterior. (Lizeth Castro/YouTube)

“Yo no lloré así (tan expresivamente), sino que dije: ‘Dios mío, hace 34 años me lo entregaste y hoy te lo devuelvo con la alegría de la familia que me regaló, con los años, con todo lo que pasa cualquier familia y con el hogar que nos está dejando’”, contó Viviana.

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Buscar refugio en la familia

Tras el funeral, la chef decidió no regresar de inmediato a su casa. En su lugar, se trasladó a la vivienda de su padre, donde encontró consuelo junto a sus hijas.

“Yo me fui para la casa de mi papá, pues mi mamá (Anabelle Fernández) falleció hace siete años. Entonces nosotras tres -Daniela, Bárbara y yo- dormíamos en la cama de mis papás.

“Mi papá se fue a otro cuarto y nos lo dejó. Como que buscamos ese nidito nuevo y yo me sentía, de verdad, me sentía protegida y acompañada”, reveló.

El hijo de Tía Florita, Carlos Echandi, junto a su esposa, Viviana Muñoz. (Facebook/Facebook)

El difícil regreso al hogar

A pesar del apoyo de sus seres queridos, uno de los mayores retos fue enfrentar el regreso a su casa, un espacio cargado de recuerdos.

“Pasamos muchos días donde pa porque yo no quería volver a la casa. Eso sí te lo voy a decir: me costó mucho enfrentar el regresar”, detalló.

Siguiendo recomendaciones, comenzó a regresar poco a poco, inicialmente para recoger pertenencias y visitar a su suegra, Tía Florita, hasta que logró dar el paso definitivo, cuando ya se sintió preparada.