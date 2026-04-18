Sale a la luz el último deseo de hijo de Tía Florita para poder irse en paz

La chef Viviana Muñoz abrió su corazón y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida al recordar la despedida de su esposo, Carlos Echandi, durante su participación en el pódcast Desde el alma, de Lizeth Castro.

En el espacio, la chef relató entre lágrimas cómo vivió los últimos días junto a quien fue su compañero durante 34 años, en medio de una etapa familiar marcada por situaciones complejas.

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Una historia de amor de décadas

Durante la conversación, recordó cómo su relación comenzó años antes del matrimonio, cuando compartían como amigos. Esa historia tomó un rumbo definitivo en 1991, cuando él le propuso matrimonio incluso antes de iniciar formalmente una relación.

La conversación se dio en el pódcast "Desde el alma" con Lizeth Castro. (Lizeth Castro/YouTube)

A lo largo de los años, formaron una familia y enfrentaron múltiples desafíos, pero fue el año 2025 el que marcó un antes y un después en sus vidas.

Un año difícil para la familia

Viviana relató que, en ese periodo, su hija Daniela atravesó un problema de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular, lo que implicó controles médicos constantes.

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Paralelamente, la salud de Echandi comenzó a deteriorarse debido a complicaciones en el hígado, su condición de diabetes y posteriormente los riñones, lo que derivó en una situación más delicada.

Lizeth Castro profundizó en varios temas con Viviana Muñoz. (Lizeth Castro/YouTube)

A pesar de las dificultades, la chef mantenía la esperanza de que su esposo lograra recuperarse, mientras continuaba con sus actividades profesionales.

La promesa antes de la despedida

Uno de los momentos más impactantes fue el último día que compartieron en casa, cuando en medio del cansancio físico y emocional, él le dejó unas palabras que quedaron grabadas para siempre.

“Él me agarró el brazo y me dijo: “no te derrumbés””, recordó.

Al día siguiente acudió a realizarse la gastroscopía, pero no volvió a despertar. Durante el procedimiento fue sedado y los médicos detectaron un problema de sangrado, por lo que tuvieron que mantenerlo dormido.

Carlos Eduardo Echandi Sobrado, hijo de Tía Florita, falleció en mayo del año anterior. (Daniela Echandi/Daniela Echandi)

Permaneció 10 días bajo anestesia, hasta que llamaron a toda la familia para que lo acompañara en lo que parecía ser una despedida prolongada.

“Yo le puse la canción con la que él me dijo que nos casáramos de ‘Abra Cadabra’ y después de eso me acerqué al oído y le dije: ‘no me voy a derrumbar’ como me lo había pedido, y se fue. Todo el mundo se quedó así (asombrado) porque tenía mucho tiempo que estaba que subía y bajaba, él luchaba, pero cuando yo le dije eso, yo creo que estaba esperando que yo le diera la seguridad de que no me iba a derrumbar”, contó.

Seguir adelante pese al dolor

La chef aseguró que, aunque ha sido un proceso difícil, ha logrado mantenerse firme, honrando la promesa que le hizo a su esposo en sus últimos momentos.