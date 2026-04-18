Ganador de un Óscar y directora con un Emmy filman película en pequeño pueblo de Cartago

Abigail Fuller dirige la historia basada en su experiencia en Costa Rica. (Instagram/Tomadas de Instagram)

Un ganador del Óscar y una directora con Emmy ruedan en Pacayas de Alvarado, Cartago, una película basada en una historia real que ocurrió en Costa Rica, llevando una producción internacional a un pueblo pequeño que ahora se convierte en protagonista del cine.

Hollywood llega con una historia real nacida en Costa Rica

Se trata de la cinta Hope, dirigida por la estadounidense Abigail Fuller, reconocida por su trabajo en Chef’s Table, y producida por Mark Johnson, ganador del Óscar por Rain Man y figura detrás de producciones como The Notebook y Breaking Bad.

El proyecto también tiene mucho talento costarricense. Más allá de sus paisajes, uno de los involucrados es el productor tico Esteban Quesada Vizcaíno, quien nos dio detalles de la historia, que es una especie de biografía, ya que narra las vivencias de la directora durante su juventud en un intercambio en Costa Rica.

“Cuando Abby estaba en el colegio, la enviaron de intercambio a Costa Rica… ella no hablaba español, no sabía nada de Costa Rica”, contó Quesada Vizcaíno .

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Ese momento marcó el inicio de una experiencia que años después se transformó en guion.

“La historia cuenta todo lo que ella vivió… desde que llegó, que no conocía el lugar, no conocía a nadie”, explicó .

La sinopsis sigue a una joven estadounidense que llega al país sin conocer el idioma ni la cultura, enfrentando un entorno completamente nuevo. En medio de ese proceso, vive una relación que cambia su vida.

“Ella se enamora de un inmigrante nicaragüense… y entonces la historia va un poco por ahí”, detalló.

La película mezcla drama y comedia, pero también aborda temas actuales.

“Habla un poco del tema de las migraciones… que todos somos iguales”, agregó el productor .

Según Quesada, la directora llevaba años con esta idea.

“Siempre tuvo esta historia ahí como bajo la manga… y empezó a escribir un guion sobre todo lo que pasó”, relató.

Esteban Quesada Vizcaíno es el productor costarricense del proyecto. (Instagram/Tomadas de Instagram)

Pacayas, el pequeño pueblo que conquistó a Hollywood

Aunque la historia real ocurrió en Orotina, el equipo recorrió gran parte del país antes de elegir locación y el pueblo cartaginés fue el elegido.

“Fuimos a ver casi que veinticinco pueblitos diferentes… en San José, Alajuela, Cartago y Guanacaste”, explicó .

La decisión final fue Pacayas, un pueblo del cantón de Alvarado, porque mantiene su encanto y esencia de zona rural.

“Pacayas tiene algo particular… los paisajes son bastante bonitos y la directora sintió que era un lugar muy especial”, aseguró .

El factor clave fue su esencia. “Pacayas todavía mantiene ese encanto… más cercano a lo que ella vivió”, indicó .

El rodaje se extenderá por todo el pueblo; los vecinos y la municipalidad se han mostrado muy colaborativos.

“Vamos a filmar en el parque, en una casa, en una panadería, en la municipalidad y en la escuela… prácticamente en todas las partes de Pacayas”, afirmó .

La producción también impacta directamente a la comunidad con empleo y hasta en cierre de calles porque, debido a que es de época, deben regresar en el tiempo.

“La película está generando alrededor de unas doscientas personas(empleos)… muchos van a ser locales”, señaló.

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Incluso, el equipo se integró a la dinámica del pueblo.

“Estamos alquilando casas en la zona… y eso genera un beneficio económico”, explicó.

Para Quesada, este tipo de proyectos tienen un valor adicional, pues a nivel internacional, para muchos, Costa Rica se limita a playa y atardeceres.

“Da la oportunidad de mostrar esas otras zonas de Costa Rica que tal vez el turista común no conoce”, dijo .

Las grabaciones ya iniciaron en el país y se realizarán durante varias semanas, incluyendo locaciones en San José, Guanacaste y una parte en Nueva York.

El estreno, eso sí, tomará tiempo; según él, puede durarse como un año, o hasta año y medio, dependiendo de la estrategia, de si la quieren primero llevar a las salas de cine o a festivales.

Así, Pacayas, un pequeño pueblo de Cartago, pasa de la tranquilidad cotidiana a convertirse en escenario de una historia real que dará el salto al cine internacional, al mejor estilo de Hollywood.

Pacayas de Alvarado es el escenario principal de la película Hope. (Instagram/Tomadas de Instagram)

Pacayas de Alvarado es el escenario principal de la película Hope. (Instagram/Tomadas de Instagram)