Nina Costa, modelo tica de OnlyFans, habla por primera vez del fatal accidente en el que estuvo involucrada

Nina Costa tiene 31 años

Tras días de silencio y especulaciones que fueron y vinieron, la modelo costarricense Nina Costa habló este sábado del fatal accidente en el que estuvo involucrada el pasado 14 de setiembre en Jacó, en el que murió una mujer.

Costa, cuyo verdadero nombre es Luciana Esquivel, ganó mucha popularidad luego de grabar hace unas semanas contenido adulto con el actor gringo de cine porno Johnny Sins, uno de los más conocidos en la industria triple equis.

Hace una semana, ella se vio involucrada en el trágico accidente y quedó a las órdenes de las autoridades pues, según la investigación, al parecer ella conducía el pick up que impactó la motocicleta donde viajaba la mujer que falleció.

Nina no se detuvo a dar detalles de cómo sucedieron las cosas y, según aseguró, esperó todo este tiempo para hablar porque lo que vivió fue tan fuerte que necesitaba aislarse y reconectar con ella misma y con Dios.

“Después de mucho trabajo de meditación, aislamiento y oración, me siento lista para hablar lo que nace en mi corazón. No vengo a dar versiones de nada, porque no tengo interés de explicarles a ajenos que alimentan su alma de chismes. Mi interés es, únicamente, que Dios nos dé fortaleza a quienes estuvimos involucrados”, dijo.

“A raíz de este suceso, la vida me dio la oportunidad de observar y tener una comprensión aún más profunda de cómo se mueve el ser humano. Me dio humildad para rendirme entendiendo que el Universo no se controla con mis manos. En medio de la soledad, desesperación y miedo, lo que me quedaba era rendirme ante todas esas emociones y me permití vivirlas. Me conocí una vez más”, continuó.

Nina Costa es creadora de contenido tica e hizo una inesperada colaboración con Johnny Sins. (Instagram)

Nina dijo que recibió muchos mensajes de amor y consuelo en este tiempo, y otros no tan buenos. Confesó que pidió a Dios por esas personas que hablaron mal de ella.

“La situación me mostró la falta de amor tan grande que tiene el mundo. Y si el amor empieza por amarnos a nosotros mismos, observo la carencia de amor propio en muchas personas. Lo único que puedo hacer es amarlos el doble. Incluirlos en mis conversaciones con Dios”, afirmó.

La picante modelo para adultos también mencionó que por respeto a todas las demás personas involucradas en el accidente, no habla en detalle; sin embargo, dice que entiende que si la vida los conectó en una situación de esas fue por algo.

“Dios me creó con una fortaleza de halcón y cuando me caigo, me forja para levantarme más alto de lo que yo podría imaginar y sé que esto incluye a todos quienes estuvimos ahí”, terminó.

Nina Costa compartió este mensaje en sus historias de Instagram este sábado.

Nina Costa compartió este mensaje en sus historias de Instagram este sábado. (Instagram)

Nina Costa compartió este mensaje en sus historias de Instagram este sábado. (Instagram)

Nina Costa compartió este mensaje en sus historias de Instagram este sábado. (Instagram)

