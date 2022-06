Niña costarricense conoció a Karol G y le dijo: “Bichota, te amo”

Luciana Blanco y sus dos amigos Cristian e Ian Lazo, encantaron a la cantante Karol G. Cortesía.

La pequeña niña tica Luciana Blanco, de dos añitos, cumplió su primer gran sueño de conocer a la cantante colombiana Karol G, quien se presenta esta noche en el Parque Viva.

A la chiquita le entró la fiebre por la artista hace un tiempo, al punto de decir que ella era la Bichota, como se le conoce a la cafetera.

Por eso, la tía de Lucy, Sophia Castro y su mamá, doña Wendy Cerdas, hicieron hasta lo imposible para que la pudiera conocer en vivo y a todo color, pues no podrán asistir al concierto.

Se fueron al hotel Intercontinental este jueves y ahí esperaron hasta que llegara Karol G, quien apenas vio a Lucy y a un par de pequeños que estaban con ella, los abrazó hasta más no poder.

Luciana Blanco es la minibichota. Cortesía.

“Primero fuimos al aeropuerto, después me dijeron que no se podía y que mejor nos fuéramos al Intercontinental, ahí teníamos que consumir algo porque sino nos sacaban. Como faltando diez para las tres de la tarde, me parece que el mánager nos llamó para que nos acercáramos.

“Karol se bajó y la abrazó y Luciana le dijo: ‘Bichota, te amo’”, agregó Castro.

Ahí la artista no sabía ni qué hacer de la alegría, le piropeó el pelo, que llevaba con trenzas azules que amarró a su pelo como lo usa ella y también le gustó mucho el pantalón que andaba la niña.

El pantalón fue hecho por la abuela de la pequeña, doña Wendy Cerdas, quien en medio tratamiento de quimioterapia (padece cáncer de útero) le iba haciendo dibujo por dibujo al pantalón.

Estuvieron unos diez minutos con ellos, de hecho Karol G también habló con doña Wendy y le dijo que siguiera luchando, que no se cansara, que siguiera adelante y que supiera que ella era una bichota de las que ella admira.

“Es una persona superaccesible, amable, cariñosa. Es una persona real porque no había cámaras ni gente como para que fingiera”, comentó Sophia.

Agregó que su sobrina está que no cree en nadie y quiere que cuando cumpla añitos, Karol G esté presente.

“Está supercontenta (Lucy), quiere que invitemos a la Bichota al cumpleaños, de hecho pidió que su cumple (el 8 de enero) la decoración sea de Karol G”, añadió.

Castro lamentó que no pudieran asistir al concierto, pero sabe que su sobrina quedó más que contenta con el encuentro.

“La ilusión era llevarla al concierto, pero como no teníamos tarjeta de crédito no pudimos, lo intentamos de todas las formas posibles, pero no se pudo, me queda la satisfacción de que sí pudo conocerla. El equipo de trabajo de ella y la producción de aquí se portaron superbién”, contó.

[ Redes sociales le ayudan a niña tica que tiene leucemia a cumplir su sueño de conocer a Karol G ]

Buena nota.

Recordemos que Karol G también se comportó como las grandes con la pequeña Antonella González, quien se hizo viral en Twitter por su deseo de compartir con la artista.

Antonella lucha contra una leucemia y su gran anhelo era ir al concierto de la cafetera, algo que cumplirá este viernes.