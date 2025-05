Niña del anuncio de Teletica “Siempre con usted” llegó a Buen Día y no va a creer lo grande que está

La niña del violín o la protagonista del anuncio de la canción "Siempre con usted" estuvo en Buen día. (Teletica /Captura de video)

Teletica reunió a la actriz Rosibel Carvajal y a la niña que sale en su anuncio “Siempre con usted”, por su 65 aniversario, y fue realmente emotivo.

La chiquita del violín, que ya es toda una adulta, estuvo de invitada este martes en el programa de Buen día contando su experiencia de aquella grabación que hicieron hace casi 20 años.

Esa niña es Audrey Ramírez, quien actualmente tiene 25 años y estudiante de Tecnología de alimentos, quien recordó que en ese momento estaba en el SINEM (Sistema Nacional de Educación Musical) y la oportunidad de participar en el comercial fue “algo que se dio” porque no sabía nada de actuación.

LEA MÁS: Periodista de Teletica cierra su negocio de comidas y revela el duro motivo detrás

Ella es Audrey Ramírez, la niña del violín, en el anuncio de Teletica "Siempre con usted". (Teletica /Captura de video)

“A mi la única indicación que me dieron fue: ‘si usted ve una cámara no la vea directamente, vea diagonal, eso fue todo. También recuerdo lo del bus, que todos pagamos el pasaje de bus, si recuerdo que el viaje era muy largo y recuerdo que sí me dormí de verdad”, dijo en la entrevista que le hicieron.

Dicho video se grabó cuando ella tenía 6 años y gran parte de las tomas fueron en Pacayas, de Cartago, donde supuestamente quedaba la casa de esta niña y su supuesta madre, la actriz Rosibel Carvajal.

La canción la interpreta Marco “Macho” Salazar, el tema fue compuesto por Patricia Maroto y la música es de José “Chepe” González.

Audrey Ramírez contó que al principio cuando veía el anuncio le daban muchas ganas de llorar. (Teletica /Captura de video)

Audrey estuvo compartiendo con los presentadores de Buen día sobre lo que recordaba de aquel momento y contó que desde entonces nunca más volvió a ver a su mamá postiza, la cual para sorpresa suya también la llevaron al programa.

LEA MÁS: Empleada de Teletica confesó que tiene que sobornar a los participantes de Nace una estrella

“La que me dio mucha confianza fue Rosibel, ella es increíble, de verdad. Ella es mi supuesta mamá, ella es la que me apoya para ir en busca de mi sueño, que era ir a tocar junto con la Filarmónica, esa mamá que apoya a su hija. Nunca más nos volvimos a ver”, dijo la joven al recordar cuando grabaron el anuncio.

Rosibel Carvajal le llevó un certificado a su "hija postiza" para que estudie actuación en su teatro. (Teletica /Captura de video)

Cuando Rosibel ingresó al set de Buen día ambas se abrazaron y fue un momento muy bonito, pues no dejaban de reír y verse como están ahora.

“Fue muy bonito, fue una experiencia increíble que me marcó, porque desde muy chiquita no sabía que eso iba a marcar a muchas personas” — Audrey Ramírez

Anuncio de Teletica "Siempre con usted"

De hecho, la reconocida actriz hasta le llevó otra sorpresa y fue un certificado de una beca completa para estudiar actuación en su teatro Moliere y así retome su sueño de ser actriz y grabar más comerciales.

“Todo lo que dijo es cierto, porque pasamos un día de madre e hija, ahí andaba su mamá, pero ni la volvía a ver”, recordó Carvajal entre risas.

La actriz Rosibel Carvajal y la niña del anuncio fueron invitadas a Buen día. (Teletica /Captura de video)

Ambas mencionaron que cada vez que dan este anuncio en canal 7 no hay quién no las reconozca y les diga que les quedó muy lindo.

Audrey vive en San José y también contó que aún conserva el violín que usó en el comercial, que era el mismo que llevaba a clases hace 20 años.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde revela el sacrificio que hace cada semana para estar en Nace una estrella

Audrey Ramírez contó que chiquilla solo le decían la chiquilla del violín de Teletica. (Teletica /Captura de video)

Esta semana Teletica cumple 65 años de haber emitido su primera transmisión a nivel nacional.