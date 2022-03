Niño pidió fiesta de cumple de sus héroes favoritos: Juan Vainas y Chibolo

Dovanny Aarón Retana Dovanny Aarón Retana es fiel fan de Juan Vainas y Chibolo. Cortesía.

Para su cumpleaños número 8, el pequeño Dovanny Aarón Retana Chacón quiso que su fiesta estuviera adornada de sus héroes favoritos.

Estos no son como Superman, que tiene fuerza infinita; tampoco como Batman, con una gran inteligencia; ni mucho menos como Iron Man y su traje de última tecnología. Los suyos tienen el poder de hacer sentir bien a las personas por medio de la risa.

Eso fue lo que tomó en cuenta el niño, vecino de Tarbaca, a la hora de perdirle a su mamá, Laura Tatiana Chacón, que quería para su fiesta a Juan Vainas y Chibolo.

[ Juan Vainas y Chibolo dejaron San Pascual y se encontraron a sus gemelos en Poderosa ]

Juan Vainas y Chibolo Conseguir imágenes de Juan Vainas y Chibolo fue un gran reto para la mamita. Cortesía.

A la señora no le sorprendió, pues tiene clarísimo el gusto de su hijo con esos personajes, interpretados por Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez.

Eso sí, peló los ojos al no saber de dónde agarrar una piñata, bolsitas o decoración de los campesinos ticos que salen en Teletica.

“Cuando me pidió la fiesta pensé que era algo difícil porque no hay nada de ellos que vendan para decorar. Sí me costó porque empecé a buscar en Google y salían fotos, pero no de buena calidad, pensé decirle a mi hermano que sabe dibujar, pero mi hermana me dijo que buscara en Facebook y ahí fue donde pude encontrar todas las fotos para las bolsitas, para el queque, para la piñata y la invitación”, dijo la creativa mamá.

También, un familiar le hizo un rompecabezas en el que salen los famosos personajes y Dovanny. El niño lo enmarcó y lo pegó en su cuarto como gran recuerdo.

El pequeño cumplió el 9 de febrero y la fiesta fue el 13. Ese día, tanto amiguitos como familiares se vistieron como si fueran vecinos de San Pascual Bailón --el pueblo de los personajes-- y se apuntaron a participar en juegos tradicionales, parecidos a los que se hacen en los turnos.

Juan Vainas y Chibolo La fiesta fue en motivo de Juan Vainas y Chibolo. Cortesía.

La comida fue arrocito con pollo, papitas y frijoles molidos y fresquito de frutas, para que el ambiente fuera lo más similar a un capítulo de la serie de Teletica.

“La gente se apuntó mucho, mi mamá se vistió de campesina y mi hijo quería que yo me vistiera de Rosalinda, pero yo ya no tenía tiempo de ir a buscar el vestido, también quería que mi papá fuera Don Xenón o Chibolo, porque a él nadie le quita el de Juan Vainas”, aseguró la madre.

Juan Vainas y Chibolo Las carreras de sacos estuvieron peleadísimas. Cortesía.

Cuando ella compartió la foto del queque en sus estados de WhatsApp, una conocida le dijo que ella conocía a la hermana de Magdiel y pudo conseguirle un saludo de los héroes de su chiquito.

“Mi idea era ver cómo los contrataba para llevarlos, pero se me hizo imposible, porque el sueño de él es conocerlos, imagínese que cuando le enviaron el saludo, él no lo podía creer, pensaba que era mi hermano que los estaba imitando”, contó Laura.

También, en la página de Facebook de Juan Vainas y Chibolo compartieron alegremente fotos de la fiesta de su admirador.

“Para nosotros es todo un honor ser parte de un día tan especial. Gracias a Dovanny y a su linda familia por tanto cariño, ¡qué Dios los bendiga!”, le escribieron.

“Cuando ellos lo subieron, mi hijo me dijo: ‘¡vea, mamá, ya soy famoso!, como mis actores favoritos’ y me pasaba preguntando cuántos likes tenía, está realizado porque a todo mundo le gustó”, señaló Chacón.

Desde hace mucho

Dovanny habló con La Teja y dice que la fiebre por los personajes viene desde hace años, incluso a veces prefiere no jugar con sus primitos porque está ocupado viendo la serie y cuando no la puede ver, pide que el abuelo se la cuente.

“Me gustan mucho, me dan demasiada risa porque son muy graciosos. El que más me gusta es Juan Vainas, en la fiesta jugamos carreras de sacos y también hicimos un montón de cosas”, comentó el pequeño.

Tatiana espera que en algún momento su hijo pueda conocerlos y cumplir el sueño, la idea es llevarlo al Teatro El Triciclo para que disfrute de la obra y de una vez comparta con ellos y los demás actores de la serie.

Algo curioso es que Dovanny tiene historial en pedir fiestas un poco salidas de lo tradicional, ya que según cuenta su mamita, en otra ocasión le pidió que fuera decorada de aguacates, incluso antes de que se volviera famosa una especie de caricatura de un aguacate que ahora encanta a muchos.