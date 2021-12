Niño símbolo de la Teletón 2005 guarda un tesoro que cualquier morado se desearía

Alex Ramírez guarda un tesoro que no vendería por nada del mundo. Cortesía.

Un balón con la firma de un tal Keylor Navas y de sus entonces compañeros en Saprissa, el cariño mostrado por la periodista Verónica Bastos y la satisfacción de que se cumplió la meta, son los grandes tesoros que guarda Alex Ramírez, quien fue el niño símbolo de la Teletón 2005.

Alex, vecino de Zapote y quien actualmente tiene 29 años, guarda con gran apego la bola, la cual incluye las firmas del portero del PSG, así como las de José Francisco Porras, Wálter “Paté” Centeno, Fausto González, entre otras.

Los jugadores autografiaron la pecosa días antes de que Saprissa viajara a Japón, para participar en el Mundial de Clubes del 2005 y por eso la pelota no solo tiene un valor sentimental, sino que cualquier morado daría lo que fuera por tenerla, ya que es la gesta más reconocida de los morados a nivel internacional, pues quedaron en el tercer lugar, debajo del Sao Paulo de Brasil y el Liverpool de Inglaterra.

Eso sí, ni aunque le ofrezcan una millonada la vendería.

Para él, la Teletón significa mucho porque, además de la gran alegría que le dio cuando era tan solo un adolescente, lo ayudó mucho con su enfermedad, la cual no le permitía crecer de igual manera en ambos lados de su cuerpo.

La maratónica se llevará acabo a partir de este viernes y hasta la medianoche del sábado en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños y espera juntar 550 millones de colones para comprar equipo especial que en el Hospital Nacional de Niños se utilizaría durante cirugías cardíacas y, además, se busca entregar una unidad móvil al Banco Nacional de Sangre.

La firma de Keylor Navas en la bola de Alex Ramírez es una verdadera reliquia. Cortesía.

- ¿Qué recuerda de esa Teletón del 2005?

Una vecina que trabaja en el Hospital de Niños fue la que me propuso para serlo (el niño símbolo) y luego me contactó la gente del Club Activo 20-30 para contarme cómo iba a ser el proceso, porque teníamos que promocionar la Teletón en diferentes programas. Antes me llevaron a comprarme ropa a Terramall.

El día de la Teletón, que era en el Palacio de los Deportes, sentía mucho nerviosismo porque estaba llenísimo. Una tía que se llama Rosa y que vive en Estados Unidos, llamó a mi hermana para decirle que me estaba viendo y ella habló con la gente de la producción para que me pasaran la llamada al escenario, entonces todo mundo escuchó, fue muy emotivo ese momento.

Me acuerdo que en la Teletón estuvo Verónica Bastos, fue superespecial conmigo y con mi familia, también compartí con otros como Édgar Silva o Adriana Durán.

- ¿Cómo fue lo de Saprissa?

Fue que alguien de la Teletón se movió para conseguir las firmas, porque ellos iban para el Mundial de Clubes. Al único que conocí después fue a Alonso Solís, que llegó a mi casa.

- ¿En ese momento se dio cuenta que tenía un tesoro o fue hasta el tiempo?

Desde ese momento lo supe, porque desde carajillo he seguido el fútbol y a Saprissa, me acuerdo que me levanté a ver los partidos (del Mundial) a esa hora (eran de madrugada).

- ¿Por qué fue el niño símbolo de aquella Teletón?

Hasta la fecha tengo 49 cirugías, queda una pendiente, pero por la pandemia quedó en espera, todavía no se sabe cuándo será. Cuando estaba en la panza de mi mamá todo estaba bien, pero cuando nací vieron que tenía paladar hendido, labio leporino y al tiempo, cuando fui creciendo, se me detectó que tengo acortamiento en el miembro inferior (pierna) izquierdo, eran más de 30 centímetros la diferencia de un lado al otro.

- ¿Eso quiere decir que el cuerpo no se desarrolla igual de los dos lados?

Correcto, se puede decir que es una malformación del lado izquierdo. Actualmente la diferencia son 8 centímetros y entonces yo uso una plantilla que compensa ese faltante.

[ El reguetonero tico del momento debutará en la Teletón 2021 ]

-¿Por qué tantas cirugías?

Más que todo de alargamiento, en la tibia, el peroné y el muslo, fueron muy rudillas porque apenas al año de nacido ya me habían operado y a partir de eso vinieron muchas más. Yo pasaba navidades internado, incluso una vez se me metió una bacteria a raíz de una cirugía de alargamiento en el muslo izquierdo y pasé prácticamente seis meses encerrado en un cuarto en el departamento de infectología del Hospital de Niños.

Otra vez se me luxó la cadera y yo andaba caminando, pasé así varios meses, me operaron y me pusieron pines en la cadera, anduve con un yeso desde el ombligo hasta la punta de los pies, fueron otros seis meses sin poder levantarme, aunque esa vez por lo menos estaba en la casa, pero fue muy difícil porque todo lo hacía desde la cama. Me acuerdo que casi todos los años, en los primeros días de diciembre, iba para cirugía, a veces me tocaban dos o tres por año.

Alex Ramírez (de azul) tiene muy lindos recuerdos de la Teletón 2005. Archivo GN.

- ¿En algún momento peligró su vida?

Vieras que no, lo más rudo fue la bacteria que me comió un poco de carne en el muslo.

- ¿Cómo es su vida actual?

A pesar de lo que pasó, que yo digo que no son limitaciones, sino que me potenciaron otras habilidades, a la fecha tengo más de siete años de haber sacado la licencia de automóvil, que era algo que jamás pensé que podría. Siento que he llevado una vida normal a pesar de la discapacidad, la mayoría de gente, si yo no le digo que tengo eso, no se da cuenta.

- ¿Qué le dice a la gente que a veces duda de Teletón?

Que es porque se conoce poco de lo que hace, yo en mis años en el Hospital de Niños he visto una mejoría enorme en bastantes departamentos, como en ortopedia, que ha tenido infinidad de mejoras.