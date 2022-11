¡No estaba muerta ni andaba de parranda! ¿Qué se había hecho Natalia Carvajal?

La presentadora de tele y exmiss Costa Rica Natalia Carvajal reapareció en redes sociales luego de varias semanas en las que no se sabía nada de ella.

Con un mensaje en Instagram y una serie de imágenes, Naty dio a conocer que estaba muy ocupada persiguiendo sus sueños.

Lo que Natalia Carvajal le hizo a su mamá es para “colgarla”

“No estaba muerta, andaba persiguiendo sueños”, escribió.

“Ya sé que me perdí, pero les comparto un poquito de estas semanas maravillosas. Fui parte de un show increíble, fruto de mucho amor y esfuerzo. Mis letras cobraron vida en un cortometraje que escribí con todo lo que llevo dentro. Sonreí mucho, lloré de estrés un par de veces, me desvelé como nunca y hasta me enamoré en el camino. Agradecida por este presente tan lleno de VIDA”, publicó en sus redes.

Cabe recordar que Carvajal lleva varios meses viviendo en México, siendo parte del CEA de Televisa, en donde entre otras cosas, estudia actuación.

De verdad que nos alegra que Naty esté tan ocupada y que haga las cosas que tanto le gustan.