¡No puede ser! Natalia Rodríguez olvidó algo muy importante en este día bisiesto

Natalia Rodríguez está casada desde hace cuatro años con el doctor Emilio Garro. Instagram

A Natalia Rodríguez sus compañeros de Teletica la pasan molestando que tiene muy mala memoria y este 29 de febrero quedó más que comprobado.

La presentadora de ¡Qué buena tarde! se casó una fecha como hoy hace cuatro años con el doctor Emilio Garro y por ende hasta ahora celebran oficialmente su primer aniversario de bodas, por ser en año bisiesto.

Aunque no lo crean, a la también conductora de Sábado feliz se le olvidó decirle ¡feliz aniversario! a su esposo antes de que se fuera a trabajar al hospital.

Según contó en sus historias de Instagram, ambos estuvieron la Fórmula 1 en horas de la madrugada y ni se acordaron de la fecha.

“No me van a creer, pero por estar viendo la Fórmula 1, Emilio me dice: ‘bueno, chao’, no que sé qué, y ni él me dijo feliz aniversario y ni yo tampoco. Hoy es nuestra primera fecha real. Se nos olvidó”, mencionó entre risas.

La pareja se va este fin de semana a celebrar su aniversario a Punta Cana, en República Dominicana, donde además harán una sesión de fotos con trajes de novios porque cuando se casaron en el 2020 no lo pudieron hacer.

Naty contó que no le quedaba más que felicitar al amor de su vida por teléfono mientras se vuelven a reencontrar en la noche.