No ser seguidor del fútbol le salió caro a participante ¿Quién quiere ser millonario?

Don Eugenio Cavallini cumplió un sueño al participar en QQSM. Cortesía Teletica.

¡El que no quiere caldo, dos tazas! Definitivamente este sabio refrán aplica en muchos aspectos de nuestras vidas y en la de don Eugenio Cavallini también.

Este señor, de 62 años y vecino de Santa Teresita de Turrialba, fue uno de los participantes de este martes de ¿Quién quiere ser millonario? y se llevó dos millones de colones, que hubieran sido más sino odiara tanto el fútbol.

El agricultor vio frenada su participación cuando le hicieron una pregunta relacionada al fútbol femenino de Europa y no pudo contestar, pues no sabe ni papa del deporte rey, tampoco sus hijos, quienes podían ayudarle como comodines.

“Nunca en mi vida he visto fútbol, lo odio, mi papá tampoco lo vio ni mis hijos, para mí es la pérdida de tiempo más grande que puede existir y por eso no me pudieron ayudar”, contó.

Eugenio Cavallini Eugenio Cavallini

Don Eugenio cuenta que se sintió muy cómodo en la silla caliente, ya que lo hicieron sentir como en familia.

“Fue un sueño cumplido, yo tengo una listilla de cosas por hacer antes de morir y esta era una de esas, me sentí muy bien y la gente de la producción me trató excelente”, aseguró.

El agricultor tiene una finca en el cantón brumoso donde por la lejanía de la zona, no tiene servicios eléctricos, por lo que cada tanto tiene que ir a la casa de un vecino, que vive a 700 metros para poder cargar el celular y así ver su programa favorito por allí, pues no tiene ni puede instalar la televisión.

Los dos millones que se ganó los invertirá en cositas necesarias para la finca.

La otra participante de la noche fue Verónica Solís, vecina de Vázquez de Coronado y quien es estudiante de Ingeniería Electrónica

Ella se retiró en la pregunta nueve y se fue para la casa con millón y medio de colones. Una cifra nada despreciable.