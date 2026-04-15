No va a creer a lo que se dedica Geiner Salazar, Aventurero de Informe 11, tras ser despedido de Repretel

Geiner Salazar fue uno de los periodistas del programa Informe 11 Las historias que han despedido en los últimos meses. (Melissa Fernandez Silva)

A un año de su salida de Repretel, el periodista Geiner Salazar, recordado por su popular sección El Aventurero en Informe 11: Las Historias, decidió darle un giro total a su vida.

Hoy, lejos de las cámaras, los micrófonos y las largas coberturas por todo el país, encontró en el campo, propiamente en la zona de Sarapiquí, una nueva forma de salir adelante.

Su salida de Repretel en abril del año pasado lo obligó a replantearse muchas cosas, máxime que ya tenía 13 años en la empresa.

“Cuando salí, me puse a pensar qué hacía y siempre tuve en mente trabajar con ganado, sobre todo con vacas lecheras. Cada vez que llegaba ese olor de vacas me daba cierta felicidad, porque yo trabajé con mi abuela cuando era muy niño”, contó con nostalgia.

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Ese recuerdo fue el motor que lo llevó a emprender. Así nació Lácteos Doña Nina, un proyecto muy personal al que decidió ponerle el nombre de su abuela, como homenaje a quien le enseñó desde pequeño el amor por el campo.

“Más que una lechería, quería producir queso, yogurt… darle valor agregado a la leche”, explicó.

El periodista Geiner Salazar trabajó durante 13 años en Informe 11: Las Historias, hasta que lo despidieron el 9 de abril de 2025. (Facebook/Facebook)

Inexperto en el tema

Pero el camino no fue sencillo. Durante varios meses, entre abril y agosto, Salazar tuvo que aprender prácticamente desde cero.

Aunque sabía del cuido de una vaca, desconocía por completo cómo era la preparación de un queso ya para comercializar.

Sin embargo, tantos años cubriendo notas de historias de emprendedores y de agricultores pulseadores le dejaron muy buenos contactos o amistades.

“Uno no sabe hacer queso, esto es de prueba y error. Por dicha, en los reportajes conocí gente muy valiosa y un señor llamado Tito, que había entrevistado y que es técnico en alimentos, me ayudó muchísimo a aprender y perfeccionarme”, recordó.

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Según dijo, fue con la liquidación que recibió tras su salida del canal con lo que se impulsó a tomar la decisión de invertir en su nuevo sueño.

“La plata que me dieron la usé para comprar vacas. Gracias a Dios me fue bien con la liquidación, entonces aposté por esto”, mencionó.

Hoy cuenta con alrededor de 16 vacas en producción, además de otras en crecimiento, y ha logrado levantar un pequeño, pero sólido emprendimiento familiar.

Geiner Salazar está dedicado a un inesperado negocio tras ser despedido de Repretel. Fotografía: Cortesía Geiner Salazar. (Cortesía Geiner Salazar/Cortesía Geiner Salazar)

Sus hijos también forman parte del proceso, pues ellos le ayudan cuando pueden a apartar vacas o a moverlas mientras que, su esposa está en la producción del queso.

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Son como sus mascotas

Contrario a lo que muchos pensarían, su rutina no empieza de madrugada, pues según dijo, ya las tiene amaestradas como si fueran sus mascotas. Hasta les habla y las chinea como tales.

“Al principio pensé que iba a tener que levantarme a las 4 de la mañana, pero un señor me enseñó que las vacas aprenden lo que uno les enseña, entonces yo les enseñé que empezamos a las 7 a.m. (el ordeño) y a las 9:30 ya terminamos. Ellas solitas llegan”, explicó entre risas.

En su pequeña lechería producen queso semiduro, queso palmito, tipo mozzarella y yogurt, los cuales él mismo se encarga de distribuir en su carrito en la zona de Sarapiquí, en Guápiles y alrededores. Incluso, ya cuentan con un contacto que les ayuda a colocar los productos en San José.

Geiner Salazar dice que le habla y chinea a su ganado como una mascota más. Fotografía: Cortesía Geiner Salazar. (Cortesía Geiner Salazar/Cortesía Geiner Salazar)

¿Y el periodismo?

Aunque su vida dio un giro, Geiner no se desligó del todo de la comunicación.

Según contó, actualmente colabora con el exfutbolista Argenis Fernández en un proyecto deportivo, donde aporta en la parte audiovisual.

El equipo se llama Los Halcones, que el exjugador de Alajuelense tiene en Guápiles, y les ayuda a levantarle su imagen en redes sociales.

“Digamos, si alguien me dice, ‘mirá, es que necesito que me haga un pequeño comercial’, yo se lo hago y edito. O que necesito que me haga algún trabajo audiovisual, yo se lo hago. Tengo mi equipo de cámaras y drones y todas esas cosas”, explicó.

Además, mantiene viva su esencia de “Aventurero” mediante sus redes sociales donde comparte contenido como un pasatiempo de algunos viajecitos que se ha pegado al extranjero o algún sitio llamativo.

“Eso lo hago por hobby, por diversión. La verdad es que eso no deja dinero, pero me gusta”, aseguró.

Geiner Salazar mantiene su vínculo con el periodismo como encargado de prensa del equipo Los Halcones, de Argenis Fernández. Fotografía: Cortesía Geiner Salazar. (Cortesía Geiner Salazar/Cortesía Geiner Salazar)

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Le guardan cariño

El cariño del público tampoco ha desaparecido. Aunque él no se considera una figura mediática, reconoce que la gente aún lo recuerda con afecto.

“De vez en cuando alguien me dice: ‘¿vos sos el Aventurero? ¿qué pasó con usted?’. Y es bonito, porque uno siente el cariño”, expresó.

Sin embargo, tiene claro que su prioridad ahora es otra: su tiempo y su tranquilidad.

“Para mí es muy importante el tiempo. Hoy soy dueño de mi tiempo y eso no lo cambio. No me veo trabajando en un medio en planta otra vez, porque ningún medio te va a permitir tener tu proyecto aparte”, afirmó con total sinceridad.

Con una filosofía sencilla, pero firme, asegura que vive el presente sin presiones. “Yo me pongo como una plumita, donde me lleve el viento, ahí voy. Le pongo todo en manos de Dios”, dijo.

Hoy, Geiner Salazar cambió los micrófonos por el ordeño, las cámaras por el campo y el trajín de la televisión por una vida más tranquila, pero igual llena de historias. Una transformación que demuestra que, a veces, los finales inesperados pueden abrir la puerta a nuevos comienzos.