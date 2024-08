No va a creer el nombre que Choché Romano eligió para su segundo hijo si es niño y peligra que sean gemelos

Choché Romano, su esposa Ashley García y su hija Leah están muy felices con su nuevo embarazo.

Hace una semana el humorista Choché Romano anunció que será papá de nuevo y, aunque todavía no sabe si su esposa tendrá una niña o un niño, ya negoció el nombre que le pondrán si es varón, y es de no creer.

El también presentador contó en el podcast que tiene junto con su mejor amigo Yiyo Alfaro, que su esposa tiene, oficialmente, seis semanas; es decir, un mes y medio de embarazo.

En el programa también contó que tenían tres meses de estar pulseando quedar embarazados luego de cambiar de opinión, pues él quería quedarse solo con Leah, quien en noviembre cumplirá tres años.

“Estaría (naciendo) a finales de marzo, principios de abril del próximo año, para el cumpleaños de Ashley, que es el 6 de abril o de mi tata que cumple el 1° de abril”, contó.

Choché Romano contó que después del viaje que hicieron a Cartagena en mayo fue que decidieron empezar a pedir bebé.

Choché mencionó que esta vez no fue tan sorpresivo para él, porque su esposa le dijo que tenía cinco días de retraso y las pruebas se las hicieron juntos. Lo que sí lo sorprendió es que el doctor les dijo que podrían ser gemelos.

Según explicó, su suegro era gemelo y su mamá también es gemela (solo que su hermano falleció a los 8 meses de nacido) y que, por ende, existe la posibilidad de que sean dos bebés los que vienen de camino.

“Estaba leyendo un día de estos y decía que la generación de gemelos se brinca una, quiere decir que mi hermana ni yo somos gemelos, pero podríamos tener hijos gemelos y en la generación de Ashley ni ella ni los hermanos son gemelos, pero podrían tener gemelos”, señaló.

Ya eligió el nombre

El humorista aprovechó también para contar que ya eligió el nombre de su bebé si llega a ser varón, al menos ya lo negoció con su esposa.

Lo curioso es el nombre que escogió, pues es poco común y tiene que ver con la serie de animé Dragon Ball.

“Fuera de joda yo negocié con Ashley y, porque al principio yo no quería otro bebé, quería solo uno, pero después me abrí a la posibilidad, yo le dije: ‘si tenemos otro bebé y si es varón le voy a poner Gohan’, y no es vara. Ese chiquito se va a llamar Gohan Romano al chile”, mencionó.

Choché siempre ha sido fanático de Gokú.

Choché dijo que él es Gokú y que quiere que su hijo se llame igual al hijo de su personaje favorito.

Yiyo le dijo que no podía creer que lo fuera a bautizar así y, entre broma y broma, le mencionó que mejor le pusiera José Miguel como él, o Bernardo José para que siguiera la tradición en su familia, pero el colochudo ya está convencido que se llamará así si es niño.

No será hasta dentro de unas semanas cuando la familia Romano García se entere si el hermanito menor de Leah será una niña o un niño.