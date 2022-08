¡Nodal aparece con la cara limpia! Tatuador tico aclara que flor que le hizo sí fue real

Christian Nodal apareció una vez más junto a Cazzu y se mostró sin un solo tatuaje en su rostro. Twitter

Christian Nodal al fin salió a la luz pública para demostrar que no tiene un solo tatuaje en la cara, o al menos que se los sabe tapar muy bien.

El cantante mexicano reapareció al lado de su novia Cazzu, ahora en la entrega de los Premios Gardel 2022, que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) a lo mejor de la música en ese país.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” lució un rostro sin tinta, incluso, la flor de cerezo que le hizo el tatuador costarricense Cristian Araya, a un lado de la frente, en mayo de este año, también desapareció.

Como era de esperarse, muchos seguidores empezaron a decir que es sólo maquillaje, mientras que para otros quizás se sometió a una intervención para borrárselos para siempre.

Christian Nodal aparece sin tatuajes en la cara y de inmediato comienzan las teorías

Este fue el tatuaje de la flor de cerezo que le hizo el tatuador nacional en mayo. Foto: David Chacón (David Chacón)

La Teja contactó a Araya, de Samsara Tattoo Studio, quien había tatuado al ranchero cuando vino a dar dos conciertos al Estadio Nacional.

El tatuador profesional solo aclaró que la flor que le dibujó al artista sí era real y no fue hecha con tinta de henna, como algunos han especulado.

“Sí, claro, es real”, dijo Araya cuando lo contactamos.

Ese tatuaje se lo había hecho Nodal para tapar la palabra “Utopía” y un corazón rojo que se había hecho en honor a sus exprometida Belinda.

Christian Nodal le pagó con un “puño de billetes” a niña costarricense que lo tatuó (Video)

El mexicano estuvo en Costa Rica en mayo pasado y aprovechó para quitarse unos tatuajes que tenía en honor a Belinda. Instagram

No es fácil eliminarlos

Marco Quesada, del estudio New Skull, conocido como el tatuador de los famositicos, explicó que el quitarse un tatuaje con tinta real no es tan fácil y que aunque la ciencia ya está bien avanzada, si Nodal usó láser no se le vería la piel así de limpian, al menos de que las cicatrices fueran cubiertas con maquillaje.

“Hay unos que a mi parecer, sí tienen la apariencia de un tatuaje permanente y hay otros que podría creer que no eran más que un tipo de maquillaje o tipo de pintura superficial (la bandera debajo de sus ojos), sin embargo, el hecho de que él se los quitara todos, genera dudas.

“Hay técnicas muy buenas con maquillaje para poder ocultar los tatuajes, pero es muy poco probable que si usó una técnica láser, no le haya dejado marca visible, porque el láser es una quemadura, así que desde mi punto de vista profesional, la piel no va a tener una regeneración tan rápida como para que él se los hubiera quitado con láser”, explicó el experto.

Quesada señaló que muy pocas veces se ha topado con clientes que quieran quitarse un diseño con láser, porque la mayoría lo que hace es tapárselos haciéndose encima un diseño nuevo.

Marco Quesada fue el que ayudó a la exmodelo Karolina Brenes a taparse los tatuajes que se había hecho en honor a su exesposo "Pepas". Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Yo apuntaría más a que el cantante hizo una cobertura con algún maquillaje fuerte que llega a tapar el poro en su totalidad y ya con eso está consiguiendo el resultado de ocultarlos”, agregó el tatuador nacional.

Fin al misterio

Pero, ¿cómo hizo Nodal para quitarse la tinta de su cara?, en especial la línea con triángulos rojos que atravesaba su nariz.

También la hebilla, una bolsa de dinero, una telaraña, una rosa, los símbolos de póker y demás que tenía alrededor de todo el rostro.

El mexicano tiene muchos tatuajes por todo lado. Archivo

En el programa Despierta América anunciaron que un estilista argentino llamado Cristian Navajas reveló la incógnita al grabarlo sentado frente al espejo maquillándose.

“¡Fin del misterio! El cantante @nodal se encuentra grabando un video musical y habría tenido que cubrir los tatuajes de su rostro con maquillaje”, publicó.

Christian Nodal fue con un barbero en Argentina y fue captado sin los tatuajes en la cara. (Se dice que está usando maquillaje). 👀 pic.twitter.com/bnpdTV3PiI — Alfredo Molina (@AlfredoRadio) August 24, 2022

A pesar de que Christian ha sido reservado para brindar detalles de este proyecto, ha trascendido que el mexicano podría presentar en dicho video un antes y después de su romance con Belinda, motivo por el cual decidió taparse los tatuajes para la grabación.