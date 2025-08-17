Farándula

Norval Calvo se pronuncia ante la muerte de José Ricardo Carballo, integrante de Pelando el ojo

Norval Calvo era jefe de José Ricardo Carballo quien falleció la madrugada de este sábado

Por Fabiola Montoya Salas
Norval Calvo, quien fue su jefe en Pelando el Ojo, se pronunció tras la muerte de José Ricardo Carballo, recordando su talento, su carisma y el impacto que dejó en el programa y en quienes lo conocieron.

“A José Ricardo yo lo conocí cuando participó en el programa La Dulcería, y ahí le di oportunidad para que participara en el programa Pelando el Ojo porque vi que tenía el talento, ya tenía poco más de 2 años de trabajar con nosotros, pero era un excelente imitador, tenía personajes muy buenos como ser humano era una persona muy buena, tranquila”, comentó a este medio el también imitador.

Norval explicó que el escritor y periodista tenía personajes muy buenos como Alfredito más conocido como Fosforito, el director del OIJ, Rafa Pérez de Giros, Chico Nicolás (el diputado), el ministro de Seguridad Pública.

“Tenía varios personajes muy buenos, pero era una de las personas más nobles, no se metía con nadie, no era problemático, una persona educada con mi persona y respetuosa. Es una lamentable pérdida como amigo y como profesional”, confesó.

Ricardo falleció la madrugada de este sábado en un violento accidente de tránsito en La Garita de Alajuela, cerca del cruce de Manolos.

Fabiola Montoya Salas

