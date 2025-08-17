Así fue la última publicación de José Ricardo Carballo, integrante de Pelando el ojo, en redes

José Ricardo Carballo falleció a los 42 años, según confirmó el equipo de Pelando el Ojo. (Instagram/Instagram)

Uno de los queridos integrantes del programa Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Manolos de Alajuela.

Su última publicación en la red social Instagram le rompe el corazón a más de uno, pues se trataba de una felicitación por parte del programa por su cumpleaños.

Resulta que él cumplió sus 42 años el pasado 31 de julio.

José Ricardo Carballo cumplió sus 42 años el pasado 31 de julio. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Así también lo recordó Aarón Madrigal, otro integrante de Pelando el Ojo, quien compartió una conversación que tuvo con Carballo para felicitarlo por su cumpleaños.

“Hermano, ¿cómo vas? ¿Pura vida? Espero que estés superbién, pasaba para desearle un feliz cumpleaños mae, que Dios lo bendiga mucho y que haya disfrutado. Que todo lo bueno llegue y que cada deseo se cumpla. Muchas felicidades y que cumpla muchísimos años más, ¡un abrazo!“, escribió Madrigal.

Carballo le agradeció por el mensaje y le deseó éxitos en todos sus proyectos.

Aarón Madrigal, un compañero de Pelando el Ojo, recordó que José Ricardo Carballo cumplió años recientemente. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

La triste noticia de su fallecimiento sorprendió a los seguidores del programa, quienes de inmediato envió condolencias a sus compañeros y a su familia, quienes lloran por su muerte.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero José Ricardo Carballo. En estos momentos tan difíciles, le enviamos nuestras más sinceras condolencia a sus amigos y familia. Que encuentren consuelo en los recuerdos y fuerza de quienes lo rodean”, publicó Pelando el Ojo en sus redes sociales.

