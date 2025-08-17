Farándula

Esto dijo Repretel de la muerte del humorista de Pelando el ojo José Ricardo Carballo

Noticia fue dada por la página de Pelando el ojo en redes

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
José Ricardo Carballo Pelando el ojo
José Ricardo Carballo fue integrante de Pelando el ojo por casi dos años. (Cortesía)

La familia de Repretel, de Pelando el ojo y del humor en general en Costa Rica está de luto este domingo, tras la muerte de José Ricardo Carballo, humorista del programa de Monumental.

Mediante una publicación en redes, el espacio radial lamentó la muerte de su compañero, en apariencia debido a un accidente de tránsito este sábado.

LEA MÁS: Falleció uno de los integrantes de Pelando el Ojo

.
Se unió al elenco en octubre del 2023.

“En estos momentos tan difíciles le enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familia. Que encuentren consuelo y fuerza en el cariño de quienes los rodean”, dijeron.

LEA MÁS: Este era José Ricardo Carballo, humorista de Pelando el ojo que falleció este domingo

LEA MÁS: Este era José Ricardo Carballo, humorista de Pelando el ojo que falleció este domingo

Igualmente lo hicieron en Repretel, donde publicaron este mensaje: Grupo Repretel lamenta el fallecimiento de nuestro compañero del programa Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo, y hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia", aseguraron.

La muerte golpeó a muchos de sus amigos y compañeros, quienes no pueden creer que ya no vayan a escuchar más las risas, imitaciones y salidas del talentoso humorista.

Repretel lamenta muerte de José Ricardo Carballo.
Repretel lamenta muerte de José Ricardo Carballo. (faceb/Repretel lamenta muerte de José Ricardo Carballo.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
josé ricardo carballorepretelpeleando el ojomuerte
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.