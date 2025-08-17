Esto dijo Repretel de la muerte del humorista de Pelando el ojo José Ricardo Carballo

José Ricardo Carballo fue integrante de Pelando el ojo por casi dos años. (Cortesía)

La familia de Repretel, de Pelando el ojo y del humor en general en Costa Rica está de luto este domingo, tras la muerte de José Ricardo Carballo, humorista del programa de Monumental.

Mediante una publicación en redes, el espacio radial lamentó la muerte de su compañero, en apariencia debido a un accidente de tránsito este sábado.

Se unió al elenco en octubre del 2023.

“En estos momentos tan difíciles le enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familia. Que encuentren consuelo y fuerza en el cariño de quienes los rodean”, dijeron.

Igualmente lo hicieron en Repretel, donde publicaron este mensaje: Grupo Repretel lamenta el fallecimiento de nuestro compañero del programa Pelando el Ojo, José Ricardo Carballo, y hacemos extensivas nuestras condolencias a su estimable familia", aseguraron.

La muerte golpeó a muchos de sus amigos y compañeros, quienes no pueden creer que ya no vayan a escuchar más las risas, imitaciones y salidas del talentoso humorista.