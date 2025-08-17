Este era José Ricardo Carballo, humorista de Pelando el ojo que falleció este sábado

José Ricardo Carballo era uno de los nuevos imitadores del programa Pelando el ojo. (Cortesía)

Una nota que le realizamos a José Ricardo Carballo, humorista de Pelando el ojo que falleció este sábado en un accidente de tránsito, deja ver el gran cariño y pasión que tenía por el humor.

El joven humorista estuvo un par de años en el programa de radio Monumental y dejó solo cosas buenas.

Aquí la nota completa que le hicimos en octubre del 2023 para conocerlo:

Mickey Mouse, Goofy y el pato Donald son solo tres del montón de personajes de Disney que imita con su voz el costarricense José Ricardo Carballo.

El vecino de La Uruca lleva 15 años imitando y las voces de los personajes de Disney es de lo que más disfruta hacer, pues es un gran admirador de Walt Disney, el creador de los famosos animados.

Además de imitar voces, Carballo es periodista y escritor (tiene cuatro libros publicados); y fue precisamente gracias a su talento que hace una semana se unió al elenco de Pelando el ojo.

Ya él había pulseado en dos ocasiones anteriores un espacio en el programa humorístico, dirigido por el experimentado Norval Calvo, y como la tercera es la vencida, este año sí la pegó.

Además de imitador y periodista, José Ricardo Carballo es escritor. Tiene cuatro libros publicados. (Cortesía)

Sobre su nuevo trabajo, sus inicios en la imitación y su vida, el creador del canal de YouTube, JR Imitaciones, habló con La Teja.

Mejenguero Músico Bailarín Como buen tico, una de las cosas que disfruta hacer José en su tiempo libre es mejenguear con sus compas en fútbol cinco. La parte artística no se resume a la literatura e imitación, José dice que toca la batería; es decir, tiene habilidades para la música. Reconoce que le encanta bailar, al punto que va a las clases de zumba y cardio dance a los gimnasios.

-¿Cómo es José Ricardo?

Soy una persona muy sociable, amena, que le gusta mucho conocer gente, otras culturas y viajar. Soy sensible, solidario y me gusta ayudar a los demás a través de mi trabajo como escritor. Me gusta inspirar a la gente y dejarles una lección y enseñanza a través de lo que hago.

-¿Cómo se cruza la imitación en su camino?

Me di cuenta tarde. No soy la típica historia de que de niño tenía esta habilidad. Me di cuenta que tenía ese talento hace 15 años cuando escuchaba Pelando el ojo con Norval (Calvo) y Froylán (Bolaños) y en la casa intentaba imitar los personajes que ellos hacían, y me salían, y de pronto ya tenía 10 personajes que podía imitar y ahí me dije que alguna facilidad para hacer imitaciones tenía. Y empecé a trabajarlo hasta que en el 2016 di un paso adelante y abrí mi canal en YouTube y empecé a subir videos de imitaciones y parodias.

-¿Recuerda cuál fue la primera imitación que hizo?

Las que hacían Norval y Froylán en ese tiempo, como a Medford (Hernán) que todo el mundo imita; a Óscar Arias, a Abel Pacheco, a Alexandre Guimaraes. Casi que fue solo expresidentes lo que hice al inicio, luego diversifiqué con personajes de películas y caricaturas. Hago shows con imitaciones de personajes del cine, de series animadas… Me gusta mucho y es una parte en la que me he especializado.

Por el trabajo de su papá, José Ricardo y toda su familia se fueron a vivir a Guatemala de 1995 al año 2000. Luego es vino para Costa Rica para estudiar la universidad pero su familia sigue allá. (Cortesía)

-¿Cuántas imitaciones tiene en su repertorio actualmente?

Entre 200 o 300 porque hace un par de años había hecho un recuento y eran 150. Todas las mantengo disponibles, pero sí hay unas más activas que otras. Por ejemplo, tengo un show donde tiro 70 voces de personajes de películas.

-¿Cuáles son sus imitaciones más desafiantes?

Más que desafiantes diría que hay imitaciones que significan más para uno que otras. Por ejemplo, las imitaciones de los personajes de Disney tal vez no me costaron tanto, pero sí significan mucho para mí porque soy admirador de Walt Disney y su historia de superación y sus personajes son los que más me han marcado y los que más disfruto hacer.

-¿Le ha costado abrirle campo a su talento en el país?

Sí, ha sido difícil porque es un mundo muy competido. Hay gente muy buena y muy talentosa con más exposición y contactos que uno. Yo tengo 15 años en esto y hasta ahora se me da la oportunidad de dar el salto a un programa como estos. Pero todo se da por alguna razón y ya llegó mi momento, tal vez hace un tiempo no estaba preparado y tenía que trabajar más en las imitaciones.

-¿Qué representa haber llegado a Pelando el ojo?

Es un sueño hecho realidad, porque es un programa que siempre me gustó y me llamó la atención. Ahora estoy en el lugar donde están los mejores imitadores de este país, rodeado de puros cracks. Es una bendición y un privilegio.