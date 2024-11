Novela de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu explotó con declaraciones en ambas vías

Cazzu por fin contó todo lo que le hicieron Christian Nodal y Angela Aguilar (Tomada de Instagram)

Toda la polémica que ha generado la separación de Christian Nodal y Cazzu y el matrimonio del cantante con Ángela Aguilar en lugar de terminar, parece que está empezando.

A pesar de ya pasaron cinco meses desde que Nodal y la rapera argentina anunciaron su separación y el mexicano ya está casado con Ángela, hasta ahora los protagonistas están contando su versión de la historia y las dos son muy distintas.

Todo lo provocó una declaración de la menor de la dinastía Aguilar, quien el 17 de octubre en un programa estadounidense aseguró que su relación con el cantante llevaba meses cuando se hizo público y que ya Cazzu sabía y no salió herida

“Todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página. Todos los involucrados (ella, Cazzu y Nodal) sabían de ello (su relación) antes de que se hiciera pública”, le contó Ángela a la periodista Mireya Villarreal.

LEA MÁS: Con un sutil detalle, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su matrimonio

Esta afirmación fue la que molestó a Cazzu y la hizo hablar públicamente del tema por primera vez. Lo hizo este jueves en un programa argentino de Luzo con el único fin de desmentir a Ángela.

“Mantuve silencio, por todo ese tiempo porque era lo correcto. Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que estaba en pleno conocimiento y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que, me parece, tiene esto, es que viene de la boca de una de las protagonistas (Ángela)”, aclaró Cazzu en Luzo.

La argentina agregó que una de las cosas más dolorosas fue que se dio cuenta por redes sociales que, tras terminar con ella, a las dos semanas ya estaba con Ángela.

“Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿hay alguien más?’ y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, por medio de las redes sociales”, agregó.

Otra cosa que quiso dejar claro fue que, aunque la intérprete de “Qué agonía” aseguró que su historia con Nodal “no rompió ningún corazón”, él de ella sí salió lastimado.

LEA MÁS: ¿Cómo se llevan Christian Nodal y Pepe Aguilar? Esto fue lo que dijo el joven cantante

“Este es un tema tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada, pero se habló de mis sentimientos, se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió; yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón... se rompieron muchos corazones y fue un proceso muy doloroso”.

Al finalizar la entrevista, Cazzu usó el espacio para hacerle una solicitud al padre de su hija y a su colega y es que no hablen más de ella. Deseo que no se le cumplió”.

Christian Nodal y Cazzu se veían así semanas antes de que a él se le viera con Ángela Aguilar

Nodal se enojó y salió a defender a su esposa

A pesar de que lo que molestó a Cazzu fue una declaración de Ángela y que pidió que no hablen más de ella, su ex no le hizo caso y horas después salió a defender a su esposa.

Al autor de “Nace un borracho”, le molestó que Cazzu diera a entender que él le fue infiel con Aguilar porque las fechas no cuadran y por ello salió a hacer un en vivo en su cuenta de Instagram para dar su versión.

“De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice”, mencionó.

A pesar de que salió a defenderse, sus palabras se contradijeron un poco porque, aunque según él no hubo infidelidad, sí confirmó que ya tenía sentimientos por Ángela cuando terminó con Cazzu.

LEA MÁS: Periodista de Noticias Repretel compartió la mejor noticia de su vida

“A ella se le avisó: ‘ya no siento amor, ya se terminó’. Le dije que sacáramos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto (con Ángela). Ella sabía que estaba con Ángela, y yo le pedí: ‘oye, puedes salir a decir que no fui infiel’, y ella me dijo: ‘no, porque yo no estoy segura’. Esperaba una cordialidad”, explicó en el live.

Al final aseguró que no quería vivir todo el drama tan públicamente y es que los tres llevan días siendo tendencia en redes sociales, donde la mayoría de usuarios los atacan a él y a Ángela, defendiendo a Cazzu.

“Yo quería que esta historia no fuera pública, pero ya está… Julieta lo habló. Mi esposa ha sido un mujerón. Me ha respetado a mí, ha respetado a Julieta; me ha asesorado, incluso, para llevar mejor las cosas para Inti. Ella no tuvo la culpa. Aquí no hay ninguna pobrecita, no hay víctimas… las cosas fueron claras y se dijeron a la cara”, concluyó molesto.