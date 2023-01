Novia de Greivin Morgan le tiró a Karina Ramos por su ropa y ella respondió con clase

La modelo fue invitada especial en el Picnic 2023 (Tomada de Instagram)

Con mucha clase, sin decir nombres, pero con un mensaje claro respondió Karina Ramos a los comentarios que hizo sobre su ropa la prometida de Greivin Morgan, Sheiris Montero.

La novia del modelo aseguró en sus historias de Instagram que la ropa que llevó la exmiss Costa Rica al Picnic el sábado anterior se dejó de usar hace añales, por lo que está pasada de moda.

Ramos llevó un vestido con encaje de color vino y medio transparente, que la mayoría de gente percibió que se veía muy bien, aunque pareciera que Sheiris no.

“Que alguien la asesore un toquecito con el tema de las vestimentas. Es una mujer increíblemente hermosa, con mucha exposición, incluso internacional, tiene todo para darla, se podría poner lo que ella quiera y yo en serio le diría que, ¿por qué amiga, no tenés una asesora de imagen?, la darías tanto. El encaje no, eso se dejó de usar como en el 1987″, dijo Montero.

Sheiris Montero le tiró a Karina Ramos por su ropa.

El video lo borró, sin embargo, el youtuber Diego Bravo le pegó una captura de pantalla y lo compartió en sus redes sociales como para que hubiera evidencia de lo que pasó.

Un rato después, Kary subió un video y se defendió a su manera.

“Siempre habrá quienes nos quieran un montón por ser como somos y también otros que no nos soporten por la misma razón, así que ríanse mucho, no escuchen a la gente que quiere hacer daño abriendo la boca, siéntanse orgullosos de quiénes son, de sus gustos y de cómo se ven en el espejo. Ninguna opinión externa cambia lo que realmente somos.

“Me encanta ver a la gente emocionada por vestirse y maquillarse para ir a Picnic. Cada quien con su estilo tan único, me encanta que se pongan lo que quieran sin importar qué digan o piensen otros, de eso se trata, de pasarla bien, sentirnos cómodos y divertirnos. Cada quien da lo que tiene y algunos solo llevan veneno por dentro, ustedes sigan vistiéndose como les dé la gana y brillando a su manera, si alguien no les gusta, pues ‘bendición, se me cuida’”, afirmó Ramos.