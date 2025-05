Novia de presentador de Repretel que compite en Miss Costa Rica muestra su impactante cambio físico

Mahyla Roth, de 26 años, compite en el Miss Universo Costa Rica 2025. Fotografía: Instagram Mahyla Roth. (Instagram/Instagram)

Mahyla Roth, la modelo, novia del presentador de Repretel, Rafa Pérez, mostró impresionantes fotos de su impactante cambio físico.

En Instagram, la aspirante al Miss Universo Costa Rica 2025 dejó ver su antes y después y mencionó que se ve así por obra de su “disciplina”.

“Nadie nace siendo su mejor versión, es un proceso de construcción de todos los días. Hace unos años estaba lejos de tener una ‘buena pasarela’ o quizás ‘el cuerpo de mis sueños’. Hoy me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido y por la que he trabajado durante los últimos años y sigo trabajando día con día”, mencionó Roth.

El impresionante antes y después de Mahyla Roth, la novia de presentador de Repretel

Mahyla recalcó en su posteo lo que dijo hace unos días a La Teja, que el proceso que está viviendo en el concurso de belleza es un sueño hecho realidad. “Estoy viviendo la experiencia de mi vida. Soñando ser Costa Rica ante el Universo”, reafirmó.

Mahyla dijo que la parte de ella que mostró –su antes y su después– es una forma de abrirle su corazón a la gente, compartir su impresionante proceso y enviar el mensaje de que “nadie es perfecto, porque lo perfecto es enemigo de lo posible”.

“Recordarles también que nunca es tarde para empezar a trabajar por nuestros sueños y buscar nuestra mejor versión. Amarnos, cuidarnos y valorarnos, pero sobre todo, recordando que todos los procesos son diferentes y nunca compararnos con nadie”, refirió la guapa.

Mahyla Roth se veía así hace unos años. Fotografía: Captura de pantalla. (Captura/Captura)

Mahyla, de 26 años, es una de las grandes favoritas para ganar el certamen nacional de belleza, que desde el 2024 organiza el canal ¡Opa!

