Novia del portero Kevin Chamorro se dividió entre el partido de Saprissa y dar a luz a su bebito

Kevin Chamorro y Ashley Arguedas ya disfrutan de su bendición. Cortesía.

Mientras el portero de Saprissa Kevin Chamorro cruzaba los dedos para que su equipo clasificara a semifinales este lunes, su novia Ashley Arguedas tenía un oído puesto en la mejenga contra los griegos y el otro en lo que le decían los doctores antes de dar a la luz.

Los jóvenes muchachos se convirtieron en padres la tarde del lunes del pequeño Thiago, quien nació bastante pochotón, el mismo día en que sus tatas se llevaron una alegría doble, primero por su nacimiento y luego porque el guanacasteco seguirá en la lucha por el título nacional junto con el Monstruo.

A Ashley y a Thiaguito les dieron la salida del hospital de Alajuela este martes y ya están en su casa acomodándose con todo lo que representa tener un nuevo integrante en el hogar.

Por suerte, según nos contó ella desde hace tiempo, todo estaba listo para darle la bienvenida al bebé.

Antes de dejar el hospi, Ashley, quien ha sido reina de belleza en los concursos Señorita Alajuela y Reina de los Mares, conversó con La Teja para contarnos un poco de lo que vivieron antes de tener en sus brazos a su retoñito.

Kevin Chamorro ya entendió el verdadero significado de la palabra amor. Cortesía.

-¿Cómo fueron esas horas antes de dar a luz?

Vieras que estuvo de locos, porque los dolores me empezaron en la madrugada del lunes, pero yo decía que me iba a aguantar, solo que solté sangre y las contracciones eran más seguidas y mi mamá me dijo que nos fuéramos para el hospital. Kevin estaba superpreocupado y estresado, hasta pidió permiso para ver si podía faltar al partido y venirse al hospital, pero no se podía porque ya iban para allá y como el partido ya había empezado, si faltaba lo podían multar.

Por dicha era solo un tiempo y ya cuando él se vino yo estaba dilatando, fue un parto muy rápido, porque yo entré al hospital en la mañana y ya el bebé nació a las tres y veinte de la tarde, por dicha me trataron muy bien y todo se dio bien.

-¿Usted también estuvo pendiente del partido?

Sí, busqué el partido y me puse a escucharlo en Columbia y cuando metieron el tercer gol me alegré y me tranquilicé un poco, pero sí estaba muy pendiente, sentía un estrés doble.

-¿En qué momento llegó Kevin?

Kevin llegó pasadas la una y él me decía que sabía que Thiaguito lo iba a esperar y así fue, llegó y al rato ya el bebé estaba afuera. El hermano fue a recogerlo a Grecia y él no hizo ni la oración ni nada y salió corriendo porque era una emergencia.

El hijo de Kevin Chamorro ya se ve hermoso con su ropita nueva.

-¿Fue parto natural?

Sí, a mí me rompieron fuente y empecé a sentir dolores muy fuertes, yo le decía a Kevin que mejor que me hicieran cesárea, pero en un toque me iba a poner de pie para irme a relajar, me dio una contracción y sentí unas ganas de pujar y le dije al doctor, pero me dijo que todavía me faltaba, entonces me revisó y cuando vio ya el bebé tenía la cabeza afuera, en cuestión de dos pujonazos ya salió.

-¿Cómo se comportó el papá?

Vieras que fue muy valiente, me estuvo apoyando mucho desde los dolores, él era el que me controlaba. Yo en el parto le pedía que no hiciera caras para que no me diera miedo y se quedó con nosotros toda la noche, no durmió nada y ya hoy (martes) se fue a la casa a comer y a dormir un ratito para cuando nos dieran la salida.

Desde hace tiempo, Kevin Chamorro estaba esperando la llegada de su bebé. Cortesía.

-¿Cómo les ha ido en las primeras horas de chineos?

Ya nos pasó el primer chasco cambiándolo, porque se cagó todo y se embarró toda la espalda, yo sudaba porque no me podía poner de pie y Kevin no encontraba las toallitas ni el pañal que estaban en el bolso y yo toda brava. No sabíamos cómo hacer, pero ahí vamos, es toda una travesía nueva.

-¿Los abuelitos ya lo conocieron?

Sí, los papás de él vinieron desde Guanacaste el domingo, pero como el partido se suspendió, no pudieron estar con Kevin, pero se toparon con la sorpresa de que nació Thiaguito, ya la abuela vino y está como loca y por dicha no hicieron el viaje en vano.

-¿Ya le tiene el cuartito y todo listo para llevárselo a la casa?

Sí, todo estaba listo desde semanas antes, yo no dormía de la ansiedad y ahora estoy deseando empezar a ponerle toda la ropita que le tenemos y que se vea todo guapo.