Nuera de Maribel Guardia cree que su esposo cumplió su misión antes de morir

Imelda Garza afirmó que su esposo cumplió su misión.

Cuando murió Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, fue una noticia impactante para muchos ya que tenía 27 años.

Imelda Garza Tuñón afirma que, a pesar de todo, Julián Figueroa cumplió su misión en vida y se lo hizo saber a través de un sueño.

“Un día antes de que se cumpliera uno de sus meses luctuosos soñé con Julián Figueroa, hablamos de por qué se había ido y todo”, reveló Garza Tuñón al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

“Me explicó por qué se había ido; me dijo que estaba bien y ya había cumplido su misión, que yo no necesitaba estar preocupada por eso, que seguíamos siendo una familia, que yo estaba con José Julián y que también él estaba ahí, aunque no estuviera físicamente, y eso me dio mucha tranquilidad”.

Según la revista People en español, la joven asegura que ha buscado que la vida de su hijo se desarrolle con la mayor normalidad posible y la fortaleza necesaria para tener una vida plena.

“Lo veo mucho mejor. Creo que ha tomado las cosas con mucha madurez para ser un niño de seis años. Al principio, sí estaba un poco “chiqueado”, malcriado. Estuvo haciendo un poco como pataletas, pero hice todo lo posible por mantener su estructura diaria, por actuar lo más normal que se pudiera. Darle a entender que (su papá) ya no estaba, pero que yo estaba aquí y todo estaba bien”, confesó.

LEA MÁS: Maribel Guardia da gracias porque se acaba el 2023

“Quiero que él crezca como un niño feliz, como un niño que desarrolló su potencial al máximo, que haga todo lo que quiera de su vida y sin ningún trauma”.

De momento, la cantante y su pequeño José Julián viven con Maribel Guardia y ambas están a cargo del pequeño.