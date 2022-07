Nueva actriz de La Ofi también es modelo, presentadora y reina de belleza

Jennifer Miranda es una de las nuevas actrices de la serie La Ofi de Teletica. Cortesía

A Paquetex, en la serie La Ofi de Teletica, llegó hace unos días una macha que tiene como locos a los empleados de este lugar debido a su gran belleza, aunque eso también ha generado celos entre las mujeres de la oficina.

Se trata de la vendedora Silvia Pinto, personaje interpretado por la actriz Jennifer Miranda, quien además de dedicarse a la actuación ha sido presentadora de televisión, modelo y reina de belleza.

Conozca un poco más de esta escazuceña, de 33 años, quien dice que cumple con un anhelo de su corazón, ya que desde que empezó a estudiar actuación deseaba participar en las producciones del canal del trencito.

El año pasado salió en uno de los capítulos de "Los enredos de Juan Vainas". Cortesía

– ¿Hace cuánto inició en la actuación?

Estudié Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica (UCR) y me gradué en el 2017, entonces, soy actriz de profesión.

Pero antes, empecé haciendo anuncios para televisión y también estuve en ¿Quién quiere ser millonario? en su cuarta temporada (2013) que en eso tenía un comodín que se llamaba “El público habla” y esa fue mi primera aparición en tele.

Luego se vino el programa Trato hecho (2014) donde salía con uno de los maletines, seguí actuando en algunos capítulos de la Media Docena y, además, trabajé en el programa Destinos TV como presentadora y en Hábitat Soluciones (2017 al 2019), es decir, siempre he estado como presentadora, actriz y modelo.

– ¿Pero inició en este medio primero por el modelaje?

En el modelaje empecé como a los 18 años haciendo fotos para catálogos, antes no era tan digital como ahora, todo era impreso, entonces, las que salíamos en catálogos y en revistas era ¡wow! Ya después empecé a meterme a hacer comerciales mientras estudiaba.

En el 2017 viajó a Sudáfrica a representar a Costa Rica en el Señora Mundo Internacional y quedó en segundo lugar. Cortesía

– Tengo entendido que también fue Señora Costa Rica 2017, ¿también le gustaba participar en concursos de belleza?

Sí, participé en varios concursos y siempre quise participar en Miss Costa Rica, pero me casé muy joven y no podía participar, pero sí lo hice en el de señoras. Como soy modelo, los concursos de belleza son una pasión y la competencia me encanta.

Gané el certamen en el 2017 y fui a representar a Costa Rica a Sudáfrica y quedé en segundo lugar entre 50 señoras de todo el mundo, eso fue muy emocionante y superlindo. Yo no iba con la mentalidad de que iba a ganar la corona porque uno sabe que hay muchas limitantes, pero quedar de segundo lugar fue algo muy gratificante.

– ¿Hace cuánto está casada?

Esa es una larga historia, pero mi esposo (Kevin Quirós) y yo estamos juntos desde chiquillos, desde la época del colegio, tengo seis años de casada, pero primero vivimos juntos antes, así que son como 20 años ya.

– ¿Tienen hijos?

No, de momento no. Tengo tres hijos perrunos, de hecho nosotros a todos los adoptamos. Todos tienen nombre de humanos porque nos parecía demasiado tierno y divertido. Se llaman Santiago, Belén y Moli, todos son rescatados.

La última que trajimos a casa (viven en Escazú) fue a Belén, veníamos saliendo del cine y nos la topamos bajo la lluvia, ella andaba mojadita y desesperada buscando comida y no nos pudimos ir y dejarla ahí, fue como amor a primera vista.

Jennifer y Kevin se conocieron en su época de colegio y desde entonces se hicieron novios y luego esposos. Cortesía

– Ahorita está participando en la serie La Ofi, ¿antes había estado en otra serie?

Una vez participé en el capítulo llamado Celeste en la serie Los enredos de Juan Vainas y ahí me tocó hacer el papel de Celeste, una amiga de Rosalinda que la llegó a visitar de la ciudad. Yo sabía que tenía que prepararme muy bien porque era una gran oportunidad. Mauricio Astorga (actor y productor) ya me conocía porque él fue jurado cuando gané el Señora Costa Rica y una vez le dije que quería estar en proyectos de ellos y me dio la oportunidad el año pasado.

– ¿Qué tal se ha sentido con este nuevo personaje en La Ofi?

Mi personaje es el de Silvia Pinto, una vendedora que está como pasante, pero está viendo si se queda con algún puesto.

Yo siempre me visualicé ahí, la verdad que sí, creo que uno lo que dice y piensa, pero preparándose lo logra y trabajé mucho para llegar ahí. No era solo porque quería salir en televisión, sino por todo lo que podía aprender estando al lado de grandes actores, ver cómo ellos se preparan y agarrar un poquito de cada uno, entonces, para mí ha sido muy enriquecedor.

En esta nueva temporada de La Ofi entraron cuatro personajes nuevos cuyos capítulos se transmiten cada viernes a las 8.30 p.m. por canal 7. Cortesía

– ¿Qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?

Me gusta mucho hacer ejercicio, bailar, vamos mucho a la playa, ir al cine y nos gusta conocer restaurantes diferentes.

Entreno dos veces a la semana con un entrenador personal porque me habían operado dela rodilla hace un tiempo y tengo que tener una terapia especial. Además camino con los tres perros todos los días, eso es un superejercicio porque aquí donde vivimos hay muchas cuestas.

Participó en el Fashion Week Nueva York este año y en octubre del año pasado en el Fashion Week de Los Ángeles. Cortesía