Nueva presentadora de Telenoticias jamás olvidará su debut por una triste noticia que le tocó dar

La periodista María Jesús Rodríguez tiene ocho meses trabajando en Telenoticias de canal 7. (redes/Instagram)

María Jesús Rodríguez es la nueva cara del noticiero de canal 7 y jamás olvidará su debut en el set de Telenoticias por una gran noticia que le tocó dar.

Ella ha presentado esta semana y, también lo hará la siguiente, junto al experimentado Juan Manuel Vargas, porque su compañera Yahaira Piña está de vacaciones.

La joven periodista nos contó cómo fue que le dieron la noticia de que sería presentadora y la reacción de su familia al verla cumpliendo su sueño.

- ¿Cuándo le dieron la noticia de esta oportunidad y quién se la dio?

La noticia me la dio el jefe, don Lázaro Malvarez, y me indicó que ante la salida de nuestra compañera Janet Valverde, que ahorita está trabajando para la Municipalidad de Cartago, pues estaban buscando llenar la vacante de ella y ella lo que hacía era periodismo de campo como lo que hago yo habitualmente y también estaba como suplente (de presentadora) para situaciones como las que estamos ahorita (vacaciones de Yahaira Piña), entonces me indicó que estaban interesados en probarme a ver si podía colaborarles en la plaza de suplente.

María Jesús Rodríguez mencionó que ha encontrado mucho compañerismo y gente entregada a su trabajo en el 7. (redes/Instagram)

- ¿Cómo se sintió al ver que le estaban dando semejante responsabilidad de presentar y que cumpliría su sueño?

¡Vaya forma de inaugurarse nada más y nada menos que con la noticia de que fallece el papa!

Algo que de hace meses tal vez a nivel mediático se había venido trabajando, informando sobre la evolución de él, incluso, se le vio el domingo en las celebraciones de Pascua, entonces digamos que me venía preparando (con la noticia) y, obviamente, los días antes uno muy nervioso pensando en todos los detalles, según yo practicando, como si estas cosas se pudieran practicar y, pues nada, la madrugada de lunes nos topamos con este panorama y básicamente se convierte en un noticiero atípico y casi que completamente en vivo. Con solo decirle que no hubo deportes, y fue día de clásico nacional y el debut del Machillo, no me acuerdo si hubo cortes comerciales, creo que hubo uno o dos, pero casi que fue corrido el noticiero, involucró entrevistas en vivo, entonces puedo decir que esa primera experiencia fue como lanzarse de una al vacío.

LEA MÁS: Janeth Valverde habló de su salida de Telenoticias

- ¿ Qué le han dicho los compañeros de Telenoticias?

El lunes bueno, después de que todos bajamos revoluciones, porque fue realmente como de esos días de locos en el periodismo, llegar y ver a todos los de equipo de producción y pues poner manos a la obra para sacar una edición completa, es realmente admirable y es algo que creo que ahí lo hacen muy bien, ese trabajo en equipo y el complementarse entre todos, entonces pues nada, creo que bien, como todos los buenos profesionales de los que estoy rodeada y pues, me indican las críticas constructivas para que uno pueda crecer también en esta oportunidad que se me está dando.

María Jesús Rodríguez no lleva ni un año en Telenoticias y ya se ha ganado del cariño de todos. (Cortesía)

- ¿Qué le dijo Juan Manuel antes de salir al aire la primera vez?

Más que horas antes ha sido meses antes, realmente ha sido una guía muy importante a nivel de esta formación en la matutina y estos días me ha tenido muchísima paciencia. Yo no me canso de decírselo a él, porque yo sé que él también está ante una responsabilidad de llevar a cabo una edición y responder por ella ante la jefatura nuestra, y están esperando también de él que sea una edición completa, una edición fluida, y para eso se necesita que tengamos una buena química y ahí vamos bien.

La gente cree que es muy serio y sí es serio, pero se ha portado espléndido conmigo.

LEA MÁS: Nueva presentadora de Telenoticias vivió dos congojas en Repretel que nunca olvidará

- En su casa, en su familia, ¿qué le han dicho?

Mi mamá me decía que al principio en la mañana lloraba por lo del papa y después lloraba por la emoción y, que volvía a llorar por lo del papa y que después se acordaba otra vez y volvía a llorar de la emoción de verme, pero sí puedo decir que que mis papás están incluidos en mi apoyo y son fichas fundamentales en todo este proceso, porque para poder ejercer esta carrera de una forma saludable y de verdad disfrutar el apoyo, es fundamental a nivel de familia y a nivel de casa, entonces es tanto mío como de ellos este sueño.

La periodista María Jesús Rodríguez había presentado hace poco una serie de reportajes que preparó sobre el regreso a clases. (redes/Instagram)

- ¿Estos días le ha tocado madrugar más de la cuenta para presentar el noticiero?

Desde setiembre soy parte del equipo matutino, entonces siempre entramos a las 4:30 a.m.

Bueno, acostumbrarse es complicado porque imagínense en este país tropical que a veces amanece con esa lluvia, lo único que uno quiere es dormir, pero creo que ya mi cuerpo va teniendo un reloj más natural, incluso a veces los fines de semana me levanto más temprano de lo que me gustaría.

LEA MÁS: Periodista de Repretel ahorró salario de seis meses para hacer su viaje soñado

- ¿Cómo ha sentido esa transición de pasar de Noticias Repretel a Telenoticias?

Honrada de ambas partes porque sin Repretel no hubiera sido posible esto. Agradecida con la jefatura con la que me tocó allá que también me dieron oportunidades, como por ejemplo, el Festival de la Luz. Era algo que no me pasaba por la cabeza ni en mil años, entonces sólo hay agradecimiento por todo lo que aportaron en mí como profesional, pero tengo que admitir que yo creía que estaba cerrando un ciclo ya, lo había disfrutado muchísimo y estaba lista para cambiar rumbo profesional al salir de ahí, entonces puedo decir que la transición ha sido una grata sorpresa de encontrarme un equipo de trabajadores que realmente disfrutan trabajar, aquí se ponen la camiseta, genuinamente están para apoyar, aunque sea para repetir lo mismo cinco veces de cómo usar algo en el sistema, hay un compañerismo muy lindo y entonces me he sentido como aceptada.