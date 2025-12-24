Nuevas acusaciones por graves delitos sacuden al famoso comediante Rusell Brand

El comediante británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales por la justicia de Reino Unido, fue imputado este martes de nuevos cargos por una violación y una agresión sexual, anunció la policía británica.

El actor de 50 años, convertido en influencer en las redes sociales, se declaró inocente en mayo al inicio de un proceso por otros cinco cargos de agresión, incluida una acusación de violación.

Russell Brand ya fue procesado por violaciones y agresiones sexuales por la justicia de Reino Unido. (ANDREW COWIE/AFP)

Estas nuevas acusaciones “conciernen a dos nuevas mujeres y se suman a los cargos ya presentados contra (Russell) Brand en abril de 2025, que involucraban a cuatro mujeres”, detalló la Policía Metropolitana en un comunicado.

La autoridad señaló que el total de los cargos conciernen a seis mujeres, tras nuevas investigaciones policiales.

Tras el anuncio de estas nuevas acusaciones, Brand declaró en X que se siente “bendecido” por “tener la oportunidad” de expiar muchas cosas que hizo mal a lo largo de los años.

“Rezo al Señor para que cualquiera a quien haya dañado o herido durante mis años de descontrol y pecado sea sanado”, dijo.

El comediante deberá comparecer el 20 de enero ante un tribunal de Londres en una audiencia sobre estos nuevos cargos en su contra.

Su juicio por las primeras acusaciones está previsto que comience el 16 de junio ante el tribunal penal de Southwark, en el sur de la capital británica.

El exmarido de Katy Perry se declaró no culpable durante una comparecencia anterior en mayo.

El actor de 50 años, convertido en influencer en las redes sociales, se declaró inocente en mayo (FREDERIC J. BROWN/AFP)

Este proceso abarca dos acusaciones de violación y varias agresiones sexuales imputadas al actor en la región costera de Bournemouth, en el sur de Inglaterra, y en Londres, entre 1999 y 2005.

La investigación policial se abrió tras la emisión de un documental en la cadena británica Channel 4 en septiembre de 2023.

Entonces, Brand, que vive parte del tiempo en Estados Unidos, rechazó las acusaciones y dijo estar “agradecido por tener la oportunidad” de defenderse.

El actor Russell Brand junto a Katy Perry. (Joel Ryan)

“Era un idiota antes de vivir en la luz del Señor. Era un toxicómano, un adicto al sexo y un imbécil, pero nunca he sido un violador”, afirmó en un video publicado en internet, asegurando no haber “estado nunca implicado en una relación no consentida”.

Nacido en 1975 en una familia de origen modesto en Essex, Brand cuenta con millones de seguidores en las redes, donde expresa con frecuencia ideas antisistema y conspirativas.

Comenzó su carrera como comediante de stand-up en la adolescencia y se dio a conocer por su humor provocador y a menudo obsceno, antes de convertirse en un actor de éxito.