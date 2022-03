Nuevo novio de Verónica González: “Ha sido mucha la química desde el día uno”

Verónica González es una de las solteras de la televisión más queridas del país. Instagram

La noticia de que la presentadora Verónica González le está dando una nueva oportunidad al amor ha provocado muchas reacciones, sobre todo de asombro por lo guapo y musculoso que es su nuevo galán.

La conductora tiene unas semanas de estar saliendo con el modelo Jesse del Valle, de 29 años, quien tiene a Vero con una sonrisa de oreja a oreja desde que se reencontraron.

Resulta que ambos se conocían desde hace varios años por cuestiones de trabajo, ya que en varias ocasiones les tocó modelar juntos en algún evento, pero el año pasado el turrialbeño se fue a bretear a Guatemala y dejaron de verse.

Sin embargo, a finales del año pasado Jesse regresó a Tiquicia y una de las primeras cosas que hizo fue buscar a la presentadora de “Mi casa es su casa”, de canal 8, porque habían quedado de salir algún día.

Jesse del Valle tiene 29 años y es administrador de empresas y estudió mercadeo, pero se gana la vida modelando. Instagram

El modelo le contó a La Teja que la primera vez que la invitó a salir a cenar la cita no se concretó, pero que una vez que se volvieron a ver hubo tanta química entre ellos que no se dejaron de escribir ni de llamarse.

“A Vero la conozco hace años porque estamos trabajando en el medio, siempre que nos veíamos nos saludábamos y el último trabajo que hicimos juntos fue en un tope nacional, en el que nos tocó trabajar para una marca montando, así que siempre hubo una bonita amistad. Ahora que regresé nos encontramos en la inauguración de una clínica de nutrición de un amigo que tenemos en común y estuvimos hablando, luego la invité a salir”, contó.

Jesse confesó que desde siempre le llamó la atención lo bella que es la presentadora, pero que ahora que ha compartido más con ella le gusta más su forma de ser y lo mucho que se ríen juntos.

“Ha sido mucha la química desde el día uno. Ha sido algo bastante lindo compartir con ella”, expresó.

Buen trato y mucho chineo

El modelo está consciente del mujerón que tiene a su lado y por eso trata de chinearla lo más que puede porque quiere seguir junto a ella por mucho más tiempo.

Además, el galán contó que una de sus tácticas para ganarse los besos de la orotinense fue ser él mismo desde que salieron la primera vez y no aparentar lo que no es con tal de conquistarla.

“Ella es una mujer muy completa, pero creo que a uno le gusta que lo traten por lo que uno es, no por lo que representa, entonces, creo que a Vero la traté así desde el día uno y eso creo fue también una de las cosas que más le gustó a ella de mí”, mencionó.

Jesse contó que desde que desde joven le gustó mucho hacer ejercicios y que por eso tiene esa musculatura. Instagram

Jesse además de ser modelo profesional y un apasionado de los ejercicios, estudió Administración de Empresas, Mercadeo, Animación y Locución. También hace cuatro años se compró una casa en Curridabat donde vive solo.

Precisamente es por Curri y por el lado de Santa Ana, donde vive la exDiva, donde ambos se han dejado de ver muy acaramelados desde hace un par de meses.

“La verdad todo va sobre ruedas y lo que estamos viviendo es algo muy bonito”, mencionó.

Un aspecto que muchos han criticado en redes sociales desde que se dio a conocer que andan juntos es la diferencia de edades entre ellos, porque Vero tiene 36 años, es decir, le lleva siete años a su novio, pero para él no es más que un número.

“Estamos en una edad donde no nos tiene que importar el qué dirán”, recalcó.

Con razón a Vero lo vemos ahora más feliz y radiante, si es que el amor la tiene cada vez más hermosa. Instagram

Nada celoso

Aunque los dos se la pasan muy ocupados con sus respectivos trabajos siempre sacan tiempo para verse un ratito, en especial para ir a hacer ejercicios juntos.

El turrialbeño nos contó que no es nada celoso por lo que comprende el hecho de que la exmiss Costa Rica tengan tantos admiradores. Además, ella tampoco le ha reclamado por tanto piropo que recibe en sus redes sociales donde sale enseñando los cuadritos en sus fotos.

Jesse está muy feliz al lado de la presentadora y reconoce que solo el tiempo dirá si la relación se formaliza cada vez más, pues para nadie es un secreto que ella siempre ha manifestado que sueña con volver a casarse y tener una familia.

A Vero se la ha relacionado con varios hombres, pero no es hasta ahora que confirma que tiene novio. Instagram

Curiosamente, el nuevo novio de Vero también sabe lo que es trabajar en televisión, pues antes de que llegara la pandemia fue presentador en VM Latino.

Allí estuvo cerca de cinco años trabajando hasta que le salió la oportunidad de irse a tierras chapinas. Precisamente, estando ahí lo invitaron a participar en el famoso programa “Combate” de Guatemala, donde estuvo muy poco tiempo porque no le gustó el formato.

“Estuve un mes exacto en Combate, pero no sé, no era mi ‘ride’, porque era mucho show, mucha cosa, ya después me quedé modelando. Lo que me dejó son las amistades que hice, porque el programa como tal no fue algo tan bonito”, contó.

Luego se fue a bretear a México, propiamente a Cancún y en el Distrito Federal, donde estuvo modelando y representando marcas, hasta que decidió regresar a Tiquicia en diciembre pasado, donde poco después encontraría el amor en brazos de la presentadora.