Nuevo periodista de canal 7 no oculta que sufrió un mal silencioso que ataca a muchos

Julián Valverde trabaja en Buen día desde este 2025 y está muy feliz y agradecido con la experiencia. Fotografía: Cortesía Julián Valverde. (Cortesía/Cortesía)

Julián Valverde, el nuevo periodista de Teletica, contó la difícil situación por la que pasó hace 10 años y que lo llevó al mundo del teatro y del cine antes de debutar en la televisión.

El vecino de Pavas tiene 28 años y recientemente se integró al equipo de periodistas de Buen día.

Antes de hacerse comunicador se hizo actor, una faceta de la que habla con una verdadera pasión porque fue su válvula de escape a uno de los momentos más rudos de su vida, que enfrentó cuando tenía 18 años.

Una crisis emocional y de salud mental surgida de un instante a otro y sin un detonante en particular, quiso ponerlo contra la pared en la flor de la vida, pero dichosamente salió a tiempo del pozo en el que estaba y la actuación fue esa “mano amiga”.

“Fue un episodio de depresión y de falta de propósitos por el que transitamos muchas personas cuando no aceptamos lo que somos y eso es importante porque, en mi caso, esto no se dio por ningún episodio traumante, no hubo detonante; simplemente que a veces no sé si es un asunto de personalidad o de salud, pero al cabo de 4 o 5 años, uno está en el hueco”, relató en una entrevista con La Teja.

Julián Valverde es la más reciente incorporación de Buen día. Fotografía: Cortesía Julián Valverde. (Cortesía/Cortesía)

En medio de eso, el espíritu “bombeta” con el que define a su familia lo invadió y se dio el chance de explorar esa parte artística que, por lo menos empíricamente, tienen muchos de sus seres queridos.

“Soy creyente y el teatro fue lo que Dios usó para sacarme del hueco en el que estaba. Entonces el arte significa para mí una carrera profesional y, por supuesto, un trabajo, pero también simboliza aquello que me sacó de un lugar muy oscuro donde me encontraba, por eso lo valoro y lo sigo haciendo”, afirmó.

Julián Valverde llegó a canal 7 a inicios del año pasado para hacer la práctica universitaria. El buscador en red fue el programa que impulsó su llegada a Buen día. Fotografía: Cortesía Julián Valverde. (Cortesía/Cortesía)

Julián Valverde, el actor

Valverde es actor profesional egresado del Taller Nacional de Teatro y esos estudios artísticos después los llevó de la mano con la Comunicación, en la Universidad de Costa Rica, de donde se egresó en Periodismo.

Para él, la herramienta de expresión que representó el teatro fue fundamental en superar aquel feo momento que lo sorprendió en el esplendor de su juventud, pero que después lo llevó a los escenarios y a la pantalla grande.

Gracias a esa cara que, para muchos es más conocida que la de periodista, Julián actuó en obras teatrales como “Mi hijo sólo camina más lento” o “Los últimos cinco años”; actuó en películas como “En un instante”, “Más de 40... ¿y qué?” o “En algún sitio”; y participó en varios comerciales para marcas relacionadas con comida o finanzas.

“Esta etapa de actor ha sido muy gratificante porque uno se encuentra personas en el camino que comparten la misma pasión, que los mueve lo mismo, que tienen los mismos deseos para la industria costarricense del arte, que es que crezca. Y ya en lo personal es muy chiva ver su trabajo en la gran pantalla, eso no deja de ser apasionante, es algo que te da cosquillitas en el estómago, como lo que siento ahora cuando veo un reportaje mío en Buen día”, refirió.

Julián Valverde ha actuado en tres películas costarricenses. Fotografía: Cortesía Julián Valverde. (Cortesía/Cortesía)

Julián Valverde, el periodista

Tan apasionado es por la actuación como por la televisión, una carrera que empezó hace tres años en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, donde presentó el programa El vlog, que le despertó el gusanito por la pantalla chica.

“En mi generación no hay mucha gente persiguiendo la televisión, casi no vemos mucha tele realmente porque nos acostumbramos a otro tipo de plataformas y mucha gente no persigue la televisión, muchas personas jóvenes al día de hoy. Me di cuenta de eso pero también de que la televisión es chivísima más allá de las plataformas, más allá del ‘streaming’ y eso me motivó. Entonces busqué canal 7 por medio de la práctica profesional de la U, esa fue como la puerta que abrí y así llegué al 7 a principios del año pasado”, destacó.

Llegó como practicante del programa El buscador en red, de Édgar Silva, espacio de entrevistas que lo impulsó al programa de canal 7 que más le gustaba de niño: Buen día.

“De los programas que pequeñito veía y me gustaba era Buen día y por lo tanto una figura que admiraba era la de Édgar, entonces comenzar a trabajar con él y ahora estar en el programa que él inició es muy importante y significativo para mí”, subrayó.

De Édgar aprendió a ser un estudiante de la vida, a interesarse genuinamente por las personas con las que comparte y a escuchar a los demás.

Julián Valverde junto a Lussania Víquez, con quien trabajó en la película "Más de 40... ¿y qué?". Fotografía: Cortesía Julián Valverde. (Cortesía/Cortesía)

Para esta nueva etapa que vive, Julián tuvo que complementar sus dos facetas (la de actor y la de periodista) y por dicha cuenta con el apoyo total del canal en lo que hace.

“Llegué a un lugar donde saben que esto me apasiona y en ningún momento me lo han querido quitar. Buen día es una plataforma, un espacio donde todos crecemos y se apoyan los proyectos de todos, desde el puro inicio, la producción lo sabía y ellos no han ido contra ello. Buen día es prioridad para mí, es un trabajo que demanda mucho, pero en los 20 podemos con todo esto”, finalizó.