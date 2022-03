Nuevo periodista de Repretel Joshua Quesada: “Quiero hacer sentir a mis papás orgullosos”

. Joshua Quesada aparecerá todos los días en 'NC Once'. Foto: Cortesía

Joshua Quesada tiene apenas 21 años, los últimos tres fue parte de Multimedios y ahora enfrenta con mucha alegría y responsabilidad la nueva oportunidad de brete que tiene.

El joven periodista se unió a Repretel desde este lunes y no tardó mucho para agarrar el micrófono, pedir camarógrafo y salir a hacer lo que más le gusta y por lo que sus padres están más que orgullosos.

“Yo les debo el éxito que tenga a mis papás porque ellos se han esforzado mucho para que eso pase, yo en mi casa soy la primera persona que logra sacar un título universitario, mis papás nunca se graduaron ni fueron a la universidad, entonces para mí es de gran alegría llenarlos de orgullo. Que salga en tele los pone contentos, pero les da más satisfacción saber que he alcanzado las cosas con esfuerzo y dedicación”, comentó.

Joshua toma con tranquilidad el hecho de volver a ser de los periodistas más jóvenes que hay actualmente en el medio.

Joshua toma con tranquilidad el hecho de volver a ser de los periodistas más jóvenes que hay actualmente en el medio.

“En canal 8 era el periodista más joven y en Repretel también, pero es un bonito reto. El primer día fue movido, el proceso de adaptación fue rápido, por supuesto que hay que aprender de enfoques, pero de una vez me tiraron a la calle”, contó.

Cuando le llegó la opción de moverse no lo pensó mucho, aunque tuviera que dejar de ver a amigos y a su propia novia, la también periodista María Fernanda Chacón, quien trabajaba con él en Multimedios.

“Repretel tiene muchos años de estar aquí y yo lo que busco es aprender de profesionales con mucho tiempo en el medio y tener una buena exposición, recibí el mensaje preguntándome que si estaba interesado y tomé la decisión, no fue sencillo porque estoy muy agradecido con canal 8, si no fuera por ellos no estaría en el lugar donde estoy actualmente”, afirmó.

“María Fernanda se pone un poco más nostálgica de que no nos podamos ver todos los días, pero es parte del proceso, pero cuento totalmente con el apoyo de ella”, aseguró.

Más refuerzos

Además de Joshua, próximamente se unirán al canal los comunicadores José Adelio Murillo y Josselyn Alfaro.

Esto se da tras la salida de periodistas como Krisia Chacón, Jennifer Segura, Pablo Cartín y Óscar Ulloa.

Según comunicó la empresa, José Adelio Murillo viene de hacer radio, ha trabajado en prensa escrita y en compañías de comunicación. Fue el ganador de las Clases 9 y 10 del programa de mentoría en periodismo Punto y Aparte, por un reportaje de su autoría.

Murillo trabajará para la mesa de actualidad de la redacción de Repretel y se incorporará el 28 de este mes.

El 21 de marzo también ingresará Josselyn Alfaro como presentadora de la edición meridiana y como jefa de información de la edición estelar de Noticias Repretel.