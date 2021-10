Un amor bastante pulseado nació en Multimedios

Joshua Quesada y María Fernanda Chacón llevan siete meses de feliz noviazgo. Cortesía. Joshua Quesada y María Fernanda Chacón llevan siete meses de feliz noviazgo. Cortesía.

Un amor bastante pulseado nació hace un tiempo en Multimedios.

Se trata de la relación entre los periodista María Fernanda Chacón y su colega Joshua Quesada, quienes llevan siete meses de feliz noviazgo.

La pareja es de las que no duda mostrar sus sentimientos en redes sociales y por eso los buscamos para conocer un poco sobre su historia de amor, la cual va creciendo cada día a pesar de que tardó más de lo esperado en que se diera.

Ellos son parte de las diferentes entregas que les traemos esta semana en donde les contamos cómo surgieron algunas relaciones del medio de la farándula y espectáculo de nuestro país, quienes comparten además de su amor, el lugar de trabajo. Algo que definitivamente es solo para valientes.

[ Katherinne González y Edson Picado demuestran que sí se puede trabajar con la pareja ]

Mejor sí

Joshua y María Fernanda se conocieron en el canal hace unos tres años, cuando él ingresó a laborar en la parte de noticias.

Apenas se terminó de acomodar, puso su mirada en la comunicadora y empezó su proceso de conquista.

Según contó el periodista, como ella es mayor cuatro años (25 y 21), en un principio no le daba pelota, pero con el tiempo todo fue cambiando. La paciencia fue su gran aliada.

“No me hacía caso, sí, salíamos y todo, pero yo notaba que era mucho en el rollo de amigos y uno lo que menos quería era caer en esa zona. Llegó el momento en que me comentó que había tenido algunas situaciones medio complicadas y por eso no se sentía preparada”, contó el joven.

Para él fue como un balde de agua fría, por lo que decidió mejor tomar distancia.

“Fue un bombazo, entonces me alejé un poco, pero para mi sorpresa como que empezó a extrañar que no estuviera tan atento a ella, ya después ella me buscó y ahí empezó todo, después de una pulseada de dos años me hizo caso”, señaló.

Quesada trabaja para el noticiero mientras que Chacón para la parte de redes sociales, en un piso más alto de la empresa.

Durante todo el tiempo que la pulseó, él sacaba un ratito de su apretada agenda para ir a verla, a pesar de que sus excusas a veces no eran tan buenas.

“Yo subía, al menos, una vez al día y siempre me vacilaban porque la gente ya sabía para qué iba, llegaba y le pedía que pasara alguna nota que salió en tele por redes sociales o sino me inventaba algo de una entrevista”, confesó.

Una vez que se dieron la oportunidad se han ido dando cuenta de que están con la persona correcta, eso sí, como toda relación ha ido quemando etapas.

La relación entre María Fernanda Chacón y Joshua Quesada costó que se diera pero va viento en popa. Cortesía. La relación entre María Fernanda Chacón y Joshua Quesada costó que se diera pero va viento en popa. Cortesía.

“Las redes sociales pueden arruinar o generar problemas en las parejas, creo que a todos nos ha pasado que nos dan celos o inseguridades, eso nos pasó, pero conforme va avanzando la relación ya no son necesarias esas preguntas porque la confianza va creciendo.

“En nuestro caso que los dos somos periodistas, sabemos que tenemos que sacar nuestro espacio para actualizarnos y ver qué hemos hecho y cómo estamos, pero luego seguir con nuestros trabajos sin andar estresándonos que por qué uno no le contestó al otro, ya que sabemos que los dos pasamos ocupados”, contó.

Joshua dice que le llamó la atención de su novia, aparte de su belleza, que es una persona amable, que siempre tiene un buen trato para las personas.

[ Periodistas de Repretel endulzaron su amor con unos barquillos de chocolate ]

También, que entiende y respeta su profesión y sabe que en este momento es lo primordial.

“Para nosotros el trabajo es prioridad, yo no voy a salir antes por irme con ella, si me tengo que quedar una o dos horas más lo hago, igual ella lo haría, pero cuando se tiene el tiempo para la pareja también se debe respetar”, agregó Quesada.

María Fernanda Chacón y Joshua Quesada saben que su prioridad es el trabajo. Cortesía. María Fernanda Chacón y Joshua Quesada saben que su prioridad es el trabajo. Cortesía.

Buen suegro

María Fernanda es hija del exjugador de la Liga y gerente general del Estadio Nacional, Ricardo Chacón, quien resultó ser un excelente suegro, según el comunicador.

Joshua cuenta que se llevan muy bien e incluso don Ricardo pasaba por él para llevarlo a marcar, en un mes que el periodista estuvo sin carro, ya que sino le tocaba viajar desde La Sabana hasta Santa Bárbara de Heredia.

“Es un gran ser humano, igual no solo él, sino toda la familia me han tratado y recibido como un hijo más. Yo estuve sin carro como un mes y él me hacía el favor de recogerme en el trabajo y llevarme, ahí compartíamos viendo algún partido porque yo también soy muy futbolero, aunque Fer y yo somos morados”, comentó.

Para el comunicador, la buena relación que tiene con la familia y con su pareja son muy importantes y espera seguir creciendo de la mano con todos ellos.