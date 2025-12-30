Obituario 2025: Paquita la del barrio y otra fila de grandes músicos nos dejaron este año

El mundo de la música latina vivió un 2025 marcado por la partida de figuras emblemáticas que dejaron huellas profundas en sus géneros.
El 1 de enero comenzó el año con la triste noticia del adiós de Leo Dan, el icónico cantautor argentino de baladas románticas que falleció a los 82 años.
Leopoldo Dante Tévez, como se llamaba, conquistó a Latinoamérica con temas como “Cómo te extraño mi amor”, “Te he prometido” y “Mary es mi amor”, y su música trascendió décadas, uniendo a varias generaciones de oyentes.
El 17 de febrero, Paquita la del Barrio, la legendaria cantante mexicana conocida por su voz poderosa y letras valientes que defendían a las mujeres, falleció a los 77 años en su hogar en Veracruz.
Ella dejó un legado imborrable en la música ranchera con éxitos como: “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”, y su trayectoria de más de cinco décadas marcó generaciones enteras.
Merengueros y salseros afectados
Entre las tragedias que sacudieron este año se dio la muerte del cantante Rubby Pérez, merengue dominicano, quien falleció a los 69 años el 8 de abril cuando el techo del nightclub Jet Set en Santo Domingo colapsó durante una presentación.
Dicho suceso cobró la vida de más de un centenar de personas, entre ellas el intérprete de “Volveré” y “Tonto corazón”, y su partida conmocionó a la comunidad artística y a sus seguidores.
En diciembre, el legado salsero también quedó de luto con la muerte de Rafael Ithier, fundador y director de El Gran Combo de Puerto Rico, quien falleció a los 99 años.
Considerado uno de los pilares de la salsa mundial, Ithier lideró por más de medio siglo a “La Universidad de la Salsa”, haciendo famosos temas como: “Brujería”, “Me liberé” o “Un verano en Nueva York”.
Aunque ya no estén físicamente su legado y su música seguirá sonando por años.