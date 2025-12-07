Murió Rafael Ithier, legendario fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

El músico puertorriqueño Rafael Ithier, figura esencial de la salsa y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a los 99 años en San Juan, debido a complicaciones de salud, según informaron artistas que compartieron la noticia en redes sociales.

Rafael Ithier dedicó su vida a la dirección y al sonido original de El Gran Combo.

El legado de un gigante de la salsa

Ithier fue director, arreglista y pianista de la icónica orquesta, considerada una de las agrupaciones más influyentes del género a nivel mundial.

Su trabajo definió el sonido característico de El Gran Combo y marcó a generaciones de músicos y seguidores. Con más de seis décadas de trayectoria, su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia musical y liderazgo artístico.

Entre las múltiples reacciones destacaron las palabras del salsero Víctor Manuelle, quien lo señaló como un pilar fundamental para la evolución de la salsa.

En un mensaje publicado en Facebook, expresó que el universo salsero pierde “uno de sus pilares más importantes en la historia del género”.

Otros artistas y admiradores también recordaron su disciplina, su visión musical y su capacidad para transformar a El Gran Combo en una institución cultural.

2El Gran Combo de Puerto Rico lo reconoce como su fundador y pilar musical. (PIPO REYES)

La noticia ha generado manifestaciones de duelo en toda la región, donde su música sigue siendo parte indispensable del repertorio salsero.

