Ojo a la peladota que se pegó un comediante nacional al reclamar a un restaurante

Pik Castillo se la peló al reclamarle a un restaurante de comida rápida

El humorista nacional Pik Castillo dio a conocer una divertida, pero acongojante anécdota que le ocurrió en un restaurante de comidas rápidas.

Según contó para el pódcast “Podcastinando”, un día fue a comprar comida a Taco bell y le dijeron que le tenían que quedar debiendo 10 colones, pues no tenían para darle el vuelto.

Muy indignado hizo el reclamo y terminaron llamando hasta al gerente del local, que le dio una moneda de 20.

LEA MÁS: Comediante “quema” con humor a los que acosan a modelos en redes sociales

A Pik no le cuadró que si el comercio era el que no tenía vuelto, él tuviera que hacer el reclamo para que le dieran lo que merecía. Por eso lo hizo público en redes sociales y así se llevó una gran sorpresa.

“No es algo de dinero, es de principios, usted me tiene que dar el vuelto a mí y si no tiene para dármelo, tiene que redondear a mi favor, no a favor del comercio. Llego y hago el reclamo en Facebook y me contactan del Taco Bell de ahí por el Cristo (Sabanilla) y me dijeron que qué pena Pik, y ya cuando vieron mis 50 mil seguidores dijeron no, que este gordo, venga por sus 10 pesos...”.

“Me invitan, me dan la mano y un combo, entonces cuando llego a la casa y no me voy acordando que eso de los 10 colones fue en McDonald’s”, aseguró.

Sin duda tan solo una buena anécdota, de las muchas que cuentan Pik y Pablo Montoya en su divertido pódcast. Vale la pena sacar el rato y escucharlo.