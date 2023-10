Ojo a lo que dijo Will Smith sobre Jada Pinkett durante la presentación del libro de su esposa

Will Smith se refirió a su esposa Jada Smith.

El actor Will Smith dejó con la boca abierta a sus seguidores, después de referirse a su todavía esposa, Jada Pinkett Smith, durante la presentación de su libro.

Y, es que las cosas no son como la gente pensaba, ya que el actor prometió darle apoyo de por vida, apenas una semana después de que ella revelara que ambos han estado separados desde el 2016.

“Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta, y voy a defenderla y apoyarla por el resto de mi vida”, dijo al público presente en la Biblioteca Gratuita Enoch Pratt, donde dijo que los sacrificios de Pinkett Smith eran responsables de sus éxitos, informaron varios medios de comunicación.

Según Los Ángeles Times, el actor llegó con sus hijos a la presentación de Pinkett y fue toda una sorpresa para ella.

Smith calificó su relación de brutal y hermosa, mientras que Pinkett entre risas dijo: “Es un torpe experimento público sobre el amor incondicional”.

Jada Smith le había confesado al diario Baltimore Sun, que su distanciamiento con Smith quedó en el pasado y que ambos han estado trabajando los últimos 18 meses para reparar su relación.

“Will y yo estamos bien. Toda la gente que no entiende y no tiene algo que decir tendrá que hacerse a un lado. La verdad es que no voy a dejar a Will y él no va a dejarme. Hemos estado en una búsqueda poderosa, y estoy más feliz que nunca”, comentó.

En su momento, Jada dijo que se sentía libre desde que habló sobre su separación.

“Honestamente, me quite un peso de encima”, comentó Pinkett Smith.