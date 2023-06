Ojo el consejo que le dio Montserrat Del Castillo a Natalia Monge cuando se operó el abdomen

Natalia Monge tiene tres semanas de no presentar en De boca en boca. Facebook

Natalia Monge cumplirá tres semanas de haberse realizado una abdominoplastia, pero no solo eso se hizo porque también moldearon su cintura a través de una liposucción.

Este lunes ella regresará a presentar a De boca en boca y nos contó cómo se ha sentido con el resultado y hasta nos confesó un consejo que le dio su compañera Montserrat Del Castillo antes de entrar al quirófano.

- ¿Cómo va el proceso de recuperación?

Para estar al cien se necesitan meses, digámoslo así, pero dentro del contexto de una operación como esta, que es tan invasiva, ya hemos venido midiendo cómo voy y la verdad es que, gracias a Dios y a las terapias postoperatorias que he estado haciendo, voy bastante bien y me siento ya en condiciones de ir retomando poco a poco. Así lo he ido haciendo con cosas cotidianas como agacharme, bañarme sola, ya manejé, entonces ahí voy incorporando cada vez más actividades.

- ¿Cuándo regresa al programa?

Yo le dije al doctor ‘me siento con ganas de ir retomando el trabajo’, claro que uno quisiera estar normal como antes, con la misma capacidad de movilizarme e incluso, corporalmente porque todavía sigo inflamadilla y eso toma todavía un tiempo, pero no era mucha la diferencia quedarme una semana más en la casa del mes de permiso que pedí, así que ya volveremos este lunes.

- ¿Qué tenía prohibido hacer los primeros días?

Las restricciones son las mismas de otra operación como no alzar peso; no hacer fuerza abdominal de ningún tipo como no reírse, no toser, no estornudar, aunque sean cosas naturales, di hay que evitarlo. Esas restricciones se mantienen, el tema de la dieta se mantiene también.

Hay una cosa muy curiosa que pasa con esta operación, la postura se ve muy comprometida, uno se encoge, porque donde jalan tanto el pellejo de la pancita para abajo automáticamente me quedé sin panza y también sin trasero, porque jalan tanto que uno anda como una c.

Así lucía el abdomen de la imitadora antes y después de la operación . Instagram

- ¿Quedó como deseaba?

Sí, pero más que como quedara por fuera es la tranquilidad de saber que por dentro se reparó lo que se tenía que reparar, porque yo ya sé que aunque no es el momento de utilizar mi abdomen, cuando ya pueda incorporar el ejercicio sé que puedo irlo haciendo sin el temor con el que vivía antes.

Ya en la parte estética, ya me pude poner un vestido que antes no me entraba, ahora que me quitaron un drenaje que tenía que andar y ha sido ¡tan liberador!, porque ya me pude poner licras otra vez, aunque todavía tengo que andar fajada día y noche. Es un proceso que requiere paciencia para ver los resultados finales.

- ¿Cómo le fue con la hernia que tenía?

La hernia no era tan grave como esas que llegan a crecer y a perforar, pero si era una hernia que me tenía deformado todo, entonces, el doctor me reconstruyó el ombligo a partir de la jalada de piel. Eso me emocionó hasta las lágrimas, cuando él me enseñó el resultado me quedé impactada.

Yo sabía que quería hacer mucho en esta operación por la parte muscular, pero en la parte estética yo no era consciente de cuán importante era para mí, así que ha sido muy bonito. El resultado me tiene más allá de feliz.

Natalia asegura que los televidentes no notarán el cambio porque no se animaría a salir con el abdomen pelado. Facebook

- ¿Es cierto que también le hicieron una liposucción?

Cuando el doctor me comentó yo le dije ‘no, no me interesa’, pero él me empezó a explicar que en mi caso me acintura un poco más porque cuando se estira la pancita se tiende a ver uno más cuadrado y como dos días antes dije: ‘bueno, la verdad es que ya voy a estar ahí (en el quirófano), démosle’. Hizo lipo a los costados, pero lo mínimo, es solo para contornear la cintura, pero ni le pregunté cuánta grasa sacó.

De hecho, Montserrat (Del Castillo) me vaciló mucho, el día de la operación estaba ahí mandándome salmos, bendiciones pa’ acá y pa’ allá, y diciéndome que me pusiera la grasa en las nalgas (risas). Aún si yo hubiera querido, que no, no me hubiera alcanzado la grasa porque fue muy poquita.

- ¿Qué más le dijo Montserrat sobre la cirugía?

Montse dice que como no me quedó grasa para las nalgas ahora le toca a Bismarck (Méndez) sacármelas en el gimnasio (risas).

Vivir este proceso con Montse ha sido fascinante, ella está tan feliz, porque ella ama las cirugías, claramente, entonces, ella ha sido mi asesora de principio a fin. Sus consejos de póngase grasa aquí, póngase allá, esos no, pero ha sido muy bonito porque como ella ya ha atravesado esto varias veces, le pregunto cosas, pero ella está igual muy feliz porque sabe cuánto quería esto. Lo mismo mis excompañeros porque Norval (Calvo) también me puso un mensaje, Lussiana (Víquez) ni para qué, entonces, ha sido muy bonito.

- ¿Qué le dijo su esposo cuando ya vio los resultados?

Alonso está muy feliz porque él sabe cuán importante era para mí y cuán incómodo era tener esa lesión abdominal. También obviamente está esperando que yo pueda hacer más cosas y que yo sea la de siempre.

Luego de sus dos embarazos ella sufrió una separación de la pared abdominal a lo interno. Instagram

- ¿Qué ha sido lo más duro en este proceso?

El no alzar a mis hijos, no puedo cambiar a Joaquín, por ejemplo. Eso y no poderme reír, en serio, porque la recuperación más bien ha sido tan bonita. Cuando me recuperé de las cesáreas me emboté a un punto que me mareaba cuando salía porque estuve tanto tiempo encerrada, claro, lo que sucede ahora es que en esta recuperación desde el primer día tenía que salir a las terapias y además, no hay un bebé recién nacido que lo despierte a uno toda la madrugada.

- ¿Cuál es su deseo ahora con su nueva figura?

Lo que quiero es salir como lo hacía antes, dejar a los chiquillos en la escuela muy activa, sin limitaciones e ir al gimnasio y saber que si me quise ir en top y en licra ya no tenga eso estético de pensar que se me va a salir la panza y dos, saber que si me pusieron a entrenar matándome con abdominales pueda hacerlo porque ya no tengo la restricción.

Mi anhelo con esto más allá de una sesión de fotos en traje de baño, porque igual las estrías ahí están, eso no se quita con la operación, más allá de eso, es sentirme como antes de los embarazos.

