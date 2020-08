View this post on Instagram

Yo escribo desde lo que vivo. Y hoy viví mucho. Para mí salir a pedalear es algo más que deporte. Después de un rato; mis límites físicos saltan a la vista, como los peores enemigos. Comienzan en el cuerpo, pero llegan hasta la mente, donde se libran las peores batallas. Es allí donde recuerdo que la falta de coraje causa disminución de momentos increíbles y vuelvo a dar una bocanada y tomo una nueva fuerza. Cada vuelta de pedal es una analogía de mi propia historia: La vida no es una carrera de 100 metros; es una carrera de resistencia. Más que una fiesta; es un increíble desierto en el que se necesita más de carácter y temperamento, que de talentos y dones. Por eso, cuando otro ciclista me rebasa -lo cual ocurre con frecuencia-, pienso que en esta vida es más importante la dirección que la velocidad. . . . . @ciclovictorvargas esta foto es para vos que me viste con ojos de: “Omar usted puede”.