“Me han escrito para advertirme y para preguntarme cómo es el negocio. Yo me he tomado el tiempo para decirles a los que he podido responderles, que no hagan caso. Me ponen como un muñeco Mastil, como si saliera en Miami Vice, aquella serie, horrible, además. Me ponen cadenas y anteojos y todo, es una barbaridad”, dijo.